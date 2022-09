Le 10 migliori gite del penultimo weekend d'estate sul Lago di Como

Dopo l'ennesimo disastro meteo sul lago di Como, per fortuna nel weekend non sono previsti nuovi temporali ma giornate di sole ancora estivo. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi che trovate in questa pagina, tra le innumerevoli gite che si possono fare sul lago di Como. Qualche meta per trascorrere al fresco questo questo fine agosto. Una guida con tutte le escursioni sul Lario: in montagna, al lido, in spiaggia. E ancora un aperitivo e una cena con vista mozzafiato.

1 . Torre del Soccorso

La Torre del Soccorso, bene di proprietà del Fai, si erge con la sua massiccia mole quadrangolare in pietra di Moltrasio, ben riconoscibile fra la vegetazione che ricopre il monte Gravona a ridosso dell’Isola Comacina. La costruzione domina il panorama del lago fin dalla sua edificazione, avvenuta fra il XII e il XIII secolo, come parte di un sistema fortificato più ampio, che comprendeva il castello dell’Isola Comacina e le strutture difensive di Sala, Lezzeno e Cavagnola. Nel XII secolo i comaschi, rivali degli abitanti dell’isola a quell’epoca alleati della città di Milano, colpirono a più riprese e resero inservibili le fortificazioni di questa zona. La Torre del Soccorso conobbe quindi per i successivi otto secoli un periodo di profonda decadenza e abbandono, terminato solo nel 1954 per iniziativa di Clemente Bernasconi, già direttore della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia. Continua.