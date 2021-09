Lago di Como: la vista mozzafiato dall'Eremo di San Zeno

Spettacolare punto panoramico della Valle d’Intelvi, la chiesa di San Zeno è situata a ovest di Schignano. Edificata in periodo ottoniano, è il santuario più antico della valle. Fu costruita dai maestri comacini, che vennero colpiti da una tempesta nei pressi di Bellagio dopo essere tornati dalla costruzione della chiesa di San Zenone a Verona. In passato la faccia era dipinta di rossa ed era custodita dai monaci eremiti. Dal XV secolo fu abbellita con stucchi, statue e quadri dedicati a San Rocco, San Bernardo e alla Santa Vergine Immacolata.

Cronologia degli eventi

Durante il 1956 un fulmine colpì la chiesa che la distrusse. Nel 1996 però, il “Comitato Pro San Zeno” iniziò a ricostruirla. Nel 2013 – 2014 gli “Amici di San Zeno” costruirono l’ eremo vicino. Il vescovo Diego Coletti, nel 2015, ha consacrato solennemente il santuario. La chiesetta, già meta dei pellegrini medievali, è stata recentemente ricostruita in stile romanico, con bella torre campanaria.

Come raggiungere località Pian delle Alpi

In auto: da Piazza G. B. Carminati (Centro Valle Intelvi, loc. San Fedele) proseguire su strada Provinciale in direzione Alta Valle Intelvi - Lanzo; superato il Centro Commerciale svoltare a sinistra su Via Casasco (prima strada a sinistra dopo il Centro Commerciale) e proseguire dritti fino a loc. Casasco; da qui sempre dritti per 3,5 km seguendo i cartelli per "Piano delle Alpi" o "Erbonne" (in località Pian delle Alpi troverete un'area pic nic e il Crotto Pian d'Alpe).