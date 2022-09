5 eventi da non perdere nel weekend a Como e dintorni

Giunge alla nona edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità, oltre a rappresentare, nella visione del FAI, un indissolubile intreccio di Natura e Cultura, un’opera collettiva e armonica delle generazioni del passato lasciata in eredità a quelle future. In Lombardia, l’invito è a lasciar naufragare lo sguardo sul panorama del Lago di Como, fra la vegetazione del monte Gravona a ridosso dell’Isola Comacina. Si gode di questa vista dall’alto della Torre del Soccorso a Tremezzina, località Ossuccio (CO), che con la sua massiccia mole quadrangolare in pietra di Moltrasio domina il Lario. Continua.

2 . Giro dei 6 laghi

Ogni anno a settembre, spesso in concomitanza, come in questa edizione, con il Gran Premio di Formula 1 a Monza, il Lario vede rinnovarsi il rito del Giro Aereo dei Sei Laghi. Non si tratta di una semplice rievocazione storica, ma di una gara di regolarità, organizzata da Aero Club Como asd, che fa rivivere la tradizione delle competizioni aeree internazionali, con l’idroscalo di Como destinazione prescelta sin dalle origini del volo idro: la prima edizione risale al 1913, vinta in quell’anno da Roland Garros. Sabato 10 settembre, quattordici equipaggi (ventotto i partecipanti iscritti, tra piloti e navigatori), tutti molti agguerriti, saranno pronti a schierarsi e a competere, fino all’ultimo waypoint, per aggiudicarsi il trofeo o almeno un posto sul podio tra i primi tre in classifica, in quella che è di fatto la prima gara ufficiale del Campionato Italiano Open edizione 2022. Continua.

3 . Ecotonalità 2022

La danza e il teatro danza di ricerca trovano a Como un luogo davvero speciale nel e col quale intrecciarsi, confrontarsi, sperimentare e mettere in scena bellezza e creatività, per accogliere e aprirsi alla città con “nuove forme dell’abitare”. Dal 9 al 11 settembre la Villa del Grumello di Como con il suo Parco e i suoi sguardi è teatro di Ecotonalità 2022- posture per coabitare, originale e innovativa kermesse ideata e organizzata dall’Associazione Villa del Grumello, che vede protagonisti interessanti nomi del panorama della danza contemporanea e del teatro danza, tra giovani gruppi emergenti e artisti di rango internazionale. Così come protagonista sarà la cittadinanza, invitata a partecipare. Continua.

4 . The Code of Universe

Di cosa è fatto l'Universo? Qual è la natura delle leggi fisiche che rendono possibile la vita? Perché c'è qualcosa invece di niente? Queste sono alcune delle domande che guidano la nostra infinita ricerca. Curiosità umana, creatività e collaborazione sono le tre chiavi per decifrare il Codice dell'Universo. La storia dell’Universo e dell’Uomo che cerca di scoprirla è un bellissimo romanzo, di cui ancora non conosciamo l’ultimo capitolo. Fondazione Volta in collaborazione con il CERN di Ginevra, Confindustria e l’Università degli Studi dell’Insubria ci accompagneranno attraverso i capitoli di questo romanzo grazie alla mostra “The Code of the Universe”: 16 pannelli fotografici esposti dall’8 al 30 settembre in Piazza Verdi a Como racconteranno i risultati della ricerca, lo sviluppo tecnologico e soprattutto l’emozione di essere “cercatori di conoscenza”. Continua.

Sabato 10 settembre giornata alla scoperta dei sapori e dell’agricoltura in Valle Intelvi con il concorso caseario “Intelvi caseus”. Dodici aziende del territorio hanno infatti aderito all’iniziativa proponendo le proprie produzioni e raccontando l’origine e la scelta dei prodotti per rendere ogni forma unica nel suo genere. I formaggi rigorosamente anonimi, contrassegnati da una sigla e divisi in categorie, verranno esaminati dalla Commissione composta da Assaggiatori Onaf e il pubblico potrà assistere alle fasi di valutazione. Domenica 11 alle 10, all’Alpe La Bolla, l’Associazione Onaf condurrà i presenti, massimo 60 partecipanti per la degustazione guidata gratuita, alla scoperta dei formaggi tradizionali intelvesi, con assaggi in valutazione sensoriale. Criteri di valutazione rigorosissimi, così come spiegano gli organizzatori. È necessario infatti sapere com’è fatto il formaggio, capirne i P.A.T. (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) e quali sono le regole che ne determinano il riconoscimento. Continua.