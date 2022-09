Frane e smottamenti a Como e provincia: ancora danni a Blevio

Il maltempo che si è abbattuto nella notte dell'8 settembre 2022 sulla provincia di Como ha causato non pochi danni, alcuni anche di grossa entità. Le frane e gli smottamenti sono stati numerosi. Tra i paesi più colpiti c'è di nuovo Blevio dove nelle frazioni di Capovico e Sopravilla sono di nuovo franate masse di fango e detriti.

A Como diverse strade sono state chiuse per frane o per allagamenti. Via per San Fermo chiusa per smottamenti, via Brambilla chiusa per allagamenti. Chiusa anche la statale Lariana. Smottamenti anche in via per Torno. Ingente la mobilitazione dei vigili del fuoco e della protezione civile. Seguiranno aggiornamenti.