5 apppuntamenti da non perdere nel lungo ponte del 25 aprile

1 . Lake Como Wine Festival

Il Lake Como Wine Festival per la sua decima edizione, ben otto giorni, si sposta da piazza Cavour per allungarsi in piazza Verdi. Un bella occasione per assaggiare i vini e i prodotti tipici di più di 50 aziende provenienti da tutta Italia, direttamente nel cuore della nostra splendida città. Dal Brunello all'Aglianico; dal Prosecco al Franciacorta; dai grandi formaggi delle valli piemontesi ai formaggi dei monti lariani; dalla Bresaola al salame; dall'olio d'oliva all'aceto balsamico; dal miele alle marmellate; dal patè di olive alle conserve di verdure; dalle nocciole di Langa, al tartufo di Norcia; dal cioccolato della Serenissima agli arancini di Sicilia e tanto altro ancora. Un'esplosione di sapori e profumi, in un percorso di assaggi da tutta Italia.

2 . Voci dal Paesaggio Nordico

La Pinacoteca Civica di Como presenta nelle sue sale al primo piano, fino al 13 ottobre 2024, la mostra con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta. Al centro della ricerca dei due artisti contemporanei - tra i più rinomati nell'arte scandinava - c'è l'osservazione e la rappresentazione di una regione del Nord Europa, ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore e la fragilità del paesaggio, il clima e l'identità dei luoghi, con la loro storia, cultura, mitologia e tradizioni. La loro visione artistica è un racconto che non si limita ad una contemplazione estetica, ma coinvolge in un'esperienza più profonda, cognitiva e sensoriale.

3 . Al limite un libro

Il quarto e ultimo appuntamento, domenica 28 aprile, a Villa del Grumello, è dedicato ai piccoli lettori con la presentazione de "Il Limite" (edizioni Il Ciliegio, 2024) di Vanessa Policicchio Rizzoli e Elena Casiglio. In dialogo con la libraria e arte terapeuta Jessica Molinari, le autrici presenteranno una storia motivazionale rivolta al pubblico dell'infanzia per riflettere su cos'è un limite e a cosa serve. Il racconto mette in luce come il limite sia spesso un confine dentro di noi, che ci spinge ad osservarlo per trovare la forza, il modo e il coraggio per poterlo superare.

4 . Lake Como Walking Festival

Nell'ambito della terza edizione del Lake como Walking Festival dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", l'associazione Sentiero dei Sogni, con il sostegno del Comune di Menaggio e la collaborazione del Gruppo Alpini di Menaggio e dell'associazione Amici di Croce, organizza Pietre di difesa - Passeggiata in trincea. Ritrovo alle ore 14 al parcheggio di via Cadorna, all'altezza del civico 162 (ex poligono di tiro), in località Croce di Menaggio. Il percorso ad anello di circa 3 km su strada asfaltate, sterrate e sentiero, con un dislivello di circa 250 metri, ci potrerà a visitare il nucleo storico del borgo di Croce, con la piazza seicentesca e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, quindi le fortificazioni della Linea Cadorna, la chiesetta/sacrario di San Maurizio costruita dagli Alpini nel 1975 e il punto panoramico della Crocetta. La passeggiata terminerà attorno alle ore 17.

