Ritornano i concerti di Storie di Cortile: Ghielmetti, Parodi e gli australiani Black Sorrows

A settembre torna il Festival Storie di Cortile con tre appuntamenti che andranno a chiudere il cartellone della sesta edizione. Ma restate sintonizzati perché ci potrebbe essere un evento fuori programma che annunceremo a breve.

Il primo appuntamento è per venerdì 2 settembre alle 21.00 nel cortile della Baita degli Alpini con il cantautore Luca Ghielmetti che sarà accompagnato da una super band in cui spicca la sassofonista Sophia Tomelleri, nipote del celebre musicista jazz Paolo Tomelleri. Luca Ghielmetti è un caposcuola della canzone d’autore lariana con una passione per Brassens, Paolo Conte, De André e Tom Waits miscelati in uno stile personale che rende la sua musica graffiante e leggera, densa di spessore e delicatissima. La serata prende il titolo da una delle sue più belle canzoni che è stata portata al successo da Enrico Ruggeri: A un passo dalle nuvole.

LURAGO D’ERBA (CO) – BAITA DEGLI ALPINI (via degli Alpini)

Ore 21.00 - INGRESSO LIBERO, senza prenotazione

Info 031 3599520 / comunicazione@comune.luragoderba.co.it

In caso di maltempo presso la Sala Consiliare

Domenica 4 settembre Storie di Cortile farà tappa a Pigra nel cortile della Società Operaia. Pigra è uno dei borghi più caratteristici della Valle d’Intelvi, sopra il lago di Como e si può raggiungere anche con 4 minuti di funivia partendo da Argegno. Per godere al massimo della bellezza della location l’orario di questo concerto è previsto alle 11.30 del mattino. Sarà un omaggio alla frontiera con canzoni originali di Andrea Parodi e cover di De Andrè, Guccini e De Gregori in chiave tex mex con la tromba di Raffaele Kohler e la fisarmonica di Riccardo Maccabruni. Andrea Parodi torna a esibirsi in provincia di Como dopo un lungo tour estivo che lo ha visto impegnato con la sua band in quasi tutte le regioni d’Italia, dal Trentino alla Puglia, dove si è esibito a Melpignano, una delle capitali musicali d’Italia. Al termine del concerto l’amministrazione di Pigra offrirà a tutti un aperitivo. Per chi volesse invece pranzare a Pigra ci sono due ristoranti: Il Capannone (+39 338 266 9337) e Le Lanterne (‎+39 347 354 7665).

PIGRA (CO) – LA SOCIETÀ OPERAIA

Ore 11.30 - INGRESSO LIBERO, senza prenotazione

Info 031 810990

In caso di maltempo presso il Teatro della Società Operaia

Il Festival Storie di Cortile si concluderà giovedì 8 settembre al Castello Visconti San Vito di Somma Lombardo con il concerto della cult band australiana The Black Sorrows. Un finale col botto con la band che ha scritto pagine fondamentali del rock australiano e ha diviso il palco con Van Morrison e i Rolling Stones. I Black Sorrows arrivano in Italia per 2 sole date esclusive (Somma Lombardo e Castelvetro di Modena) e il frontman Joe Camilleri sarà accompagnato dalla band al gran completo per proporre una miscela esplosiva di soul, rock’n’roll e rythm’n’blues! Attenzione pochi posti rimasti disponbili prenotatevi al più presto al seguente form:



SOMMA LOMBARDO (VA) – CASTELLO VISCONTI SAN VITO (Piazza Scipione 2)

Ore 21 - INGRESSO LIBERO con prenotazione

Info 0331 989095 / urp@comunesommalombardo.va.it

In caso di maltempo presso il Teatro dell’Oratorio