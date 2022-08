Formaggi del territorio, due giorni di assaggi in Val d'Intelvi

Sabato 10 settembre giornata alla scoperta dei sapori e dell’agricoltura in Valle Intelvi con il concorso caseario “Intelvi caseus”. Dodici aziende del territorio hanno infatti aderito all’iniziativa proponendo le proprie produzioni e raccontando l’origine e la scelta dei prodotti per rendere ogni forma unica nel suo genere. I formaggi rigorosamente anonimi, contrassegnati da una sigla e divisi in categorie, verranno esaminati dalla Commissione composta da Assaggiatori Onaf e il pubblico potrà assistere alle fasi di valutazione.

Domenica 11 alle 10, all’Alpe La Bolla, l’Associazione Onaf condurrà i presenti, massimo 60 partecipanti per la degustazione guidata gratuita, alla scoperta dei formaggi tradizionali intelvesi, con assaggi in valutazione sensoriale. Criteri di valutazione rigorosissimi, così come spiegano gli organizzatori. È necessario infatti sapere com’è fatto il formaggio, capirne i P.A.T. (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) e quali sono le regole che ne determinano il riconoscimento.

Il percorso del gusto prevede anche un momento culturale con la presentazione di diapositive per presentare lo scenario economico-sociale che ruota intorno agli imprenditori che hanno deciso di investire nella produzione casearia.

Durante la giornata, la giuria popolare composta dai buongustai presenti all’evento, sarà invitata a votare il formaggio preferito.

Alle 15.30, la premiazione. L’Associazione Onaf assegnerà la pergamena ai casari produttori dei formaggi che hanno ottenuto il più alto punteggio al concorso “Intelvi caseus”. Il Comune di Centro Valle Intelvi e l’associazione Trematera consegneranno invece l’attestato alle preferenze segnalate dal pubblico. L’azienda Molino Laghi e Valli, di Centro Valle Intelvi – frazione San Fedele Intelvi , omaggerà i casari primi classificati con accessori utili alla loro attività e distribuirà un regalo a tutte le aziende partecipanti.

L’evento si svolge in concomitanza con la manifestazione "I beni della terra", giunta all'ottava edizione, che celebra il prezioso lavoro degli agricoltori locali, fondamentali per la prosecuzione della tradizione contadina intelvese, di cui la produzione casearia è una delle testimonianze più floride ed emblematiche. A partire dalle 13.00 saranno esposti in località Bolla trattori e mezzi agricoli per celebrare l’ultimo anno di lavoro degli agricoltori locali.