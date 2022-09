Villa del Grumello Danza: Ecotonalità 2022, posture per coabitare

La danza e il teatro danza di ricerca trovano a Como un luogo davvero speciale nel e col quale intrecciarsi, confrontarsi, sperimentare e mettere in scena bellezza e creatività, per accogliere e aprirsi alla città con “nuove forme dell’abitare”.

Dal 9 al 11 settembre la Villa del Grumello di Como con il suo Parco e i suoi sguardi è teatro di Ecotonalità 2022- posture per coabitare, originale e innovativa kermesse ideata e organizzata dall’Associazione Villa del Grumello, che vede protagonisti interessanti nomi del panorama della danza contemporanea e del teatro danza, tra giovani gruppi emergenti e artisti di rango internazionale. Così come protagonista sarà la cittadinanza, invitata a partecipare.

La tre giorni prevede infatti sia workshop e pratiche rivolte a tutti, dai 18 anni, sia performance e spettacoli aperti gratuitamente al pubblico, che domenica 11 settembre animeranno il Parco e la Serra della Villa del Grumello o si manifesteranno in forma itinerante lungo il Chilometro della Conoscenza. La pratica artistica e le performance pongono il corpo al centro della sperimentazione di nuovi atteggiamenti, relazioni e connessioni con lo spazio, con se stessi, l’altro, i luoghi, gli artefatti e nell’ambiente liminare - assieme “selvatico” e urbano - del contesto.

Il Progetto pluriennale Ecotonalità. In ecologia un “ecotono” è un ambiente di transizione tra un ecosistema e un altro. È un luogo fertile d’incontro, di ibridazione, di ricomposizione, ricco di biodiversità. In questa postura di margine, sospesa tra dimensione urbana e dimensione selvatica, si trova la Villa del Grumello.

Le “Posture per coabitare” sono il primo passo per addentrarsi nell’Ecotonalità, sono atteggiamenti rispetto a ciò che s’incontra in questa dimensione liminare: limite ambientale, ma anche sentimento di appartenenza a identità molteplici. Il “co” è l’imprescindibile matrice comune dell’abitare, lo sguardo è olistico. La postura si assume muovendo il corpo, oltre le abitudini, aprendosi all’altro, partecipando e riscoprendo i sensi.

La Proposta 2022 del progetto pluriennale Ecotonalità nasce dalla “coabitazione” di idee, visioni, competenze, esperienze di Chiara Bignami, Associazione Villa del Grumello, Nicoletta Braga, Accademia di Belle Arti di Brera, Francesca Cervellino e Roberta Goeta, Collettivo Kun.

Fotografie e video a cura di Davide Bordogna, Andrea Butti, Alessandra Gaglioti, Accademia di Belle Arti di Brera.

Il programma in breve

WORKSHOP APERTI A TUTTI (dai 18 anni)

I laboratori – in virtù dei temi e degli obiettivi posti - non sono rivolti solo a “specialisti”, danzatori o attori, ma tutti i cittadini, gli artisti, i curiosi sono invitati a partecipare e a sperimentare assieme. I laboratori sono a cura della performer e coreografa di rilievo internazionale Elisabetta Di Terlizzi, con out/SIDE; dell’interessantissimo Teatro Selvatico con POLIMNIA e delle sensibili e colte sperimentatrici di Collettivo Kun con HAI MAI ABITATO IL VENTO?

Gli workshop vedono anche la partecipazione degli studenti al corso di laurea in Terapeutica artistica dell’Accademia di Brera di Milano, in ossequio all’approccio transdisciplinare e sperimentale che caratterizza la kermesse, fin dalla sua prima edizione.

SPETTACOLI e PRATICHE APERTI AL PUBBLICO, DOMENICA 11

Domenica 11 sarà dedicata agli spettacoli aperti al pubblico: a partire dalle ore 17 si potrà assistere e interagire con la performance itinerante POLIMNIA di Teatro Selvatico, momento di restituzione del workshop; alle 18,15 a catturare il pubblico sarà il delicato KODAMA_minuta liturgia silvestre, azione coreografica site-specific di e con la profonda Marta Lucchini del Collettivo Micorrize; alle 20 alla Serra del Grumello chiuderà la manifestazione la coinvolgente durational performance VERSO IL TEMPO di Collettivo Kun.

Domenica mattina alle 9,30 la rassegna accoglierà sotto il grande Cedro del Grumello CONDIVIDERE L’ENERGIA, pratica aperta a tutti (bambini dai 7 anni) di qi gong e tai chi quan a cura dei Maestri Fisiq Kyp, alla quale seguirà una esibizione degli stessi, in ricordo del Maestro Bruno Ragogna.

Domenica attivo tutto il giorno il Ristoro aromatico e spontaneo del Grumello con l’Ape Breva, che proporrà un “aperitivo selvatico” alle 19 sotto la canfora della Serra.

In caso di maltempo, le iniziative previste domenica 11 settembre saranno rimandate a data da definirsi, restano confermati i laboratori di venerdì 9 e sabato 10 settembre.

