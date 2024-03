Ad Appiano Gentile il mercatino dove tutto è gratis

Il motto è "porti se non usi, prendi gratuitamente se ti serve". Torna il mercatino del riuso In Regalo, dove niente ha un prezzo ma tutto ha valore se serve a qualcuno. L'appuntamento è per domenica 10 marzo dalle ore 9.30 alle 16 in piazza della Libertà ad Appiano Gentile. Si può portare quello che si vuole regalare entro e non oltre le ore 11 ma occorre prenotarsi entro venerdì sera tramite la chat di messanger.