Lago di Como: la passeggiata ultraterrena

Dopo il “sold out” delle prime due tappe, domenica 7 aprile è in programma a Lemna di Faggeto Lario un nuovo appuntamento della terza edizione del Lake Como Walking Festival, dedicato alla narrazione dei paesaggi in cammino attraverso il format delle Passeggiate Creative. Quest’anno il tema prescelto è “Il Bel Paese. Le pietre raccontano”, per celebrare importanti anniversari relativi a due grandi figli del Lario: il bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, geologo e autore de “Il Bel Paese” (1876), volume divulgativo sulle scienze naturali e le bellezze paesaggistiche che contribuì a unire l’Italia culturalmente, e il bimillenario di quella di Plinio il Vecchio, che alle pietre ha dedicato gli ultimi due libri della prima enciclopedia dell’umanità, la “Naturalis Historia”.

Il festival è ideato e organizzato dall’associazione Sentiero dei Sogni con una rete di oltre venti partner pubblici e privati coordinata da Fondazione Alessandro Volta e gode del patrocinio del Comitato nazionale per il Bimillenario Pliniano. La passeggiata di questa domenica è sostenuta dal Comune di Faggeto Lario.

Il programma

Il ritrovo è fissato per le ore 14.30 a Faggeto Lario, loc. Lemna, in piazza San Giorgio, accanto alla chiesa parrocchiale. Il percorso di circa 3 chilometri su strade sterrate, acciottolato e sentiero, con un dislivello di 180 metri, è finalizzato alla scoperta del borgo di Lemna e della frazione di Bicogno con particolare attenzione per alcuni elementi caratteristici che rappresentano in modo significativo il tema del Lake Como Walking Festival 2024 "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", ovvero i massi erratici, gli avelli e gli edifici rurali in sasso moltrasino. Il percorso è ad anello e prevede anche la visita alla chiesa di San Giorgio. La passeggiata sarà, inoltre, l'occasione per una presentazione itinerante in anteprima del libro "Loro. Il racconto di una autentica, personale, ossessione per i massi avelli. Dalla Brianza al Triangolo lariano, dalla Valtellina alla Val Bregaglia. Storia, leggende, luoghi e personaggi” di Laura Porta in uscita per New Press Edizioni. Collabora il Gruppo Alpini Lemna, saranno aperti in via eccezionale alcuni cortili e giardini privati.

Gli interventi

Saluti del sindaco di Faggeto Lario Angela Molinari

Narrazione/conduzione Pietro Berra, giornalista e scrittore, presidente di Sentiero dei Sogni

Letture di Ramona Rossi dalle opere di Antonio Stoppani

Intervengono Laura Porta, autrice del libro "Loro. Il racconto di una autentica, personale, ossessione per i massi avelli. Dalla Brianza al Triangolo lariano, dalla Valtellina alla Val Bregaglia. Storia, leggende, luoghi e personaggi”, e Vito Trombetta, poeta

Testimonianze di residenti di Lemna

Iscrizioni

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al link In caso di “tutto esaurito” si consiglia agli interessati di monitorare il link perché è sempre possibile che a ridosso dell’evento vi sia qualche rinuncia.

I soci di Sentiero dei Sogni sono coperti da polizza assicurativa, ai non soci verrà chiesto di firmare una liberatoria di responsabilità prima dell'evento. È sempre possibile partecipare a una passeggiata di prova senza essere associati

I PROSSIMI PERCORSI

Seguiranno altre diciannove passeggiate fino a ottobre. Sono già aperte le iscrizioni ad alcuni dei prossimi percorsi, utilizzando il link indicati accanto alle date degli eventi.