Banksy Underground in mostra a Locarno

In anteprima svizzera un'esperienza imperdibile che rompe gli schemi: la mostra "Banksy Underground", apre le porte al pubblico dal 3 maggio al 28 luglio presso il rinomato Cinema Rialto di Muralto-Locarno.

All’interno dell’area espositiva, originali installazioni, divertenti opportunità fotografiche e una vasta raccolta di immagini narrano la ribellione artistica di Banksy: ai visitatori sembrerà di viaggiare per le strade di Londra dove incontreranno le più grandi opere dell'artista e potranno esplorare, tramite i documentari presentati all’interno delle sale cinema, la vita avvincente di questo genio visionario. La mostra è ispirata alla metropolitana di Londra: gli spettatori saranno guidati attraverso le sue "stazioni", ognuna con richiami alla cultura underground e all’arte provocatoria di Banksy.

Il vero cuore pulsante di "BANKSY UNDERGROUND", però, risiede nell'opportunità di essere protagonisti della mostra stessa: il pubblico è infatti invitato a lasciare la sua impronta, a esplorare la sua creatività sui muri dedicati, abbracciando lo spirito "spray and say" di Banksy. Non bisogna aspettarsi opere originali ma interpretazioni che sfidano il concetto tradizionale di autenticità e promettono di avvicinare all’arte grandi, piccoli, giovani e giovanissimi.

Attraverso brevi saggi informativi, si scoprono tutti i segreti che si celano dietro l'epopea artistica di Banksy, lasciandosi ispirare dalla sua visione audace e dalla sua ribellione creativa. In un momento in cui l'arte abbraccia la sfida dei tempi moderni, “BANKSY UNDERGROUND" si erge come un'ode alla libertà espressiva e alla provocazione intellettuale.