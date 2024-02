Le passeggiate creative tornano in cammino con il Lake Como Walking Festival

Il Lake Como Walking Festival, dedicato alla narrazione dei paesaggi in cammino attraverso il format delle Passeggiate Creative, è giunto alla terza edizione. Come sempre è in primis un progetto di ricerca e di divulgazione e come nelle precedenti edizioni è prevista anche quest’anno la realizzazione di un libro che sarà oggetto di letture in cammino: “Lettere sul lago di Como. Il mito del Lario da Plinio al Novecento” raccoglie una trentina di testimonianze di scrittori, poeti, artisti, musicisti e scienziati e vedrà la luce entro l’estate.

I percorsi

Il festival nasce come stagione del Parco delle scienze umane “Da Plinio a Volta”, progetto che ha l’obiettivo di scoprire, valorizzare e mettere in rete i percorsi dell’ispirazione tra Como, Lecco e l’Alto Lago, con uno sguardo aperto ai passi alpini e ai territori elvetici limitrofi. In quest’ottica, in ogni Comune vengono coinvolte le associazioni locali, con l’obiettivo di unire e moltiplicare le competenze. Come sempre si creano sinergie con altri progetti e festival: si rinnovano quella con il Festival della Luce promosso da Fondazione Alessandro Volta e con i progetti di valorizzazione del sistema museale della Provincia di Lecco, mentre la passeggiata di Maslianico si estende anche al limitrofo Comune di Vacallo, in Svizzera, dove è in corso un “anno pucciniano” per celebrare il centenario della morte del maestro di Lucca.

Il programma

10 marzo – Bellano-Nesso

"Orridi d'autore. Battellata letteraria tra Bellano e Nesso" (Comuni di Bellano e Nesso)

1 aprile – Ponte Lambro

“Dalla pietra litografica ai manifesti: Metlicovitz, Puccini e il Lambro” (Comune di Ponte Lambro)

7 aprile – Faggeto Lario loc. Lemna

“Erratici e avelli - Passeggiata ultraterrena” (Comune di Faggeto Lario)

14 aprile – Maslianico-Vacallo

“In cammino con Puccini – Passeggiata musicale” (Comuni di Maslianico e Vacallo)

21 aprile –Menaggio loc. Croce

“Pietre di difesa - Passeggiata in trincea” (Comune di Menaggio)

28 aprile – Blevio

"Blevio, Manzoni e il Sasso del Lupo. Sulle orme di Antonio Stoppani" (Comune di Blevio)

12 maggio - Tremezzina loc. Mezzegra

“Le pietre raccontano… mercanti, streghe e divinità” (Comune di Tremezzina)

19 maggio – Pellio Intelvi

“Maria Corti, parole di pietra e di luce” (Fondazione Alessandro Volta, in collaborazione con Festival della Luce)

2 giugno – Lezzeno

“I lavori della pietra” (Comune di Lezzeno)

9 giugno – Erba loc. Buccinigo e Parravicino

“La torre, il castello e la grotta: viaggio alle origini della Brianza” (Comune di Erba)

16 giugno – Mandello

“Sulle tracce di Barbarossa tra storia, leggende e fede” (Provincia di Lecco)

30 giugno – Brienno

“Brienno, millenario labirinto di acqua e pietre” (Comune di Brienno)

7 luglio – Pusiano

“L’Isola dei Cipressi dalle palafitte al Grand Tour” (Comune di Pusiano)

1 settembre – Cernobbio loc. Piazzola

“Piazzola, un villaggio da fiaba” (Comune di Cernobbio)

8 settembre – Esino Lario

“Le pietre raccontano… quando il lago era mare” (Provincia di Lecco)

15 settembre – Torno-Montepiatto-Piazzaga

“Le pietre raccontano… storia e leggende” (Comune di Torno)

21 settembre – Veleso

“Dalla pietra al libro, un borgo da leggere” - (Comune di Veleso)

28 settembre – Parco Monte Barro

“In cammino tra fede e scienza con Plinio e Stoppani” (Parco Monte Barro)

5 ottobre – Dervio loc. Corenno Plinio

“Le scale del tempo, da Plinio al Medioevo” – (Provincia di Lecco)

13 ottobre – Como

“All’inseguimento della pietra verde di Como (e altri massi leggendari)” – (Comune di Como)

20 ottobre – Brunate

“Le pietre raccontano… un paese di santi, poeti e scienziati” (Comune di Brunate)

COME SI PARTECIPA

Le passeggiate sono gratuite - eccetto eventuali biglietti di musei e trasporti - e le iscrizioni – obbligatorie - si aprono online in prossimità di ciascun evento. Per rimanere aggiornati si consiglia di seguire il sito del Festival, quello Parco delle scienze umane “Da Plinio a Volta”, di cui il Festival è l’evento annuale più importante, e la pagina facebook di Sentiero dei Sogni.



LA BATTELLATA INAUGURALE DOMENICA 10 MARZO

Il Lake Como Walking Festival 2024 si apre con una battellata letteraria che simbolicamente unisce i due rami del Lario e, nello specifico, due luoghi, gli orridi di Bellano e di Nesso, in cui l’incontro tra l’acqua, la pietra e l’uomo ha reso il paesaggio eccezionalmente spettacolare e denso di storie.

“Orridi d’autore. Battellata letteraria tra Nesso e Bellano” si svolgerà domenica 10 marzo 2024.

Il Programma

Ore 8.20 imbarco pontile di Como

Ore 8.55 imbarco pontile di Nesso

Ore 10.05 sbarco a Bellano con visita al borgo, all’Orrido di Bellano e alla mostra di Giancarlo Vitali dedicata ad Antonio Stoppani

Ore 13 pranzo al Palasole di Bellano

Ore 14.30 imbarco al pontile di Bellano

Ore 15.35 sbarco a Nesso con breve passeggiata tra l’orrido e il borgo

Ore 17.00 imbarco a Nesso, a disposizione due battelli per chi deve rientrare a Bellano e chi a Como