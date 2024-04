Lario Critical Wine. la festa del vino che resiste

Il Circolo Arci Terra e Libertà è lieto di invitarvi alla dodicesima edizione del Lario Critical Wine - La Festa che resiste - un evento enogastronomico per un consumo critico. LCW24 saranno due giornate per promuovere un modo diverso di consumare e produrre attento alla qualità, alla t/Terra, alle persone. ???

“Ma chi te lo fa fare!” chiediamolo ai piccoli produttori rispettosi dei ritmi naturali e autentici della t/Terra e di chi la vive. Due giorni di incontri, degustazione, musica e buon cibo! Rimani connesso per il programma completo!

I produttori

? SABATO

Le Sette Aje - Santa Margherita del Belice (AG)

Az. Agr. Aldrighetti - Marano (VR)

Az. Agr. Giachino Claudio - Montelupo Albese (CN)

Agricola Leo Conti - Sennori ( SS)

Agreste azienda agricola - Sennori (SS)

Podere ai contadini - Ostuni (BR)

Az. agr. Podere Lucano - Ripacandida ( PZ)

Ca degli orsi - Rovescala (PV)

Az. agr. Madér - Castelli Calepio (BG)

Az. Agr. Giovanni Daglio - Costa Vescovato (AL)

Cantine Lucà - Bianco ( RC)

Gemma vino naturale - San Colombano al Lambro (MI)

Az. Agr. Vito Gioia - Trapani

Orto Tellinum - San Giacomo di Teglio (SO)

Valli Unite - Costa Vescovato (AL)

Comunità agricola Umaia - Carezzano (AL)

Le Driadi slow farm - Palazzago ( BG)

? DOMENICA

Le Sette Aje - Santa Margherita del Belice (AG)

Az. Agr. Aldrighetti - Marano (VR)

Az. Agr. Giachino Claudio - Montelupo Albese (CN)

Agricola Leo Conti - Sennori ( SS)

Agreste azienda agricola - Sennori (SS)

Podere ai contadini - Ostuni (BR)

Az. agr. Podere Lucano - Ripacandida ( PZ)

Ca degli orsi - Rovescala (PV)

Az. agr. Madér - Castelli Calepio (BG)

Az. Agr. Giovanni Daglio - Costa Vescovato (AL)

Cantine Lucà - Bianco ( RC)

Gemma vino naturale - San Colombano al Lambro (MI)

Az. Agr. Vito Gioia - Trapani

Orto Tellinum - San Giacomo di Teglio (SO)

Valli Unite - Costa Vescovato (AL)

Comunità agricola Umaia - Carezzano (AL)

Cantina Carbonera - San Fermo della Battaglia ( CO )

Comune Urupia - Francavilla Fontana (BR)

—---------------------------—---------------------------

>> L’evento si terrà anche in caso di maltempo?

—---------------------------—---------------------------