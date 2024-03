De Gregori, Venditti, De André, Pooh, Il Volo: una magica estate live a Villa Erba

Si è fatto ricchissimo, grazie allo zampino di Gianpiero Canino e della sua MyNina, il programma estivo de LeSerre Music&Comedy Festival, che in estate porterà sul palco di Villa Erba a Cernobbio Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Il Volo, i Pooh e Cristiano De André. In attesa dell'annuncio di tutti i protagonisti della manifestazione, vale la pena ricordare che non sarà nemmeno l'unico grande evento che si terrà nel compendio di Villa Erba, visto che prossimamente, dopo il grande successo dello scorso anno, verrà annunciato anche il cartellone del Lake Sound Park all'ex Galoppatoio. Vediamo ora nel dettaglio tutti i concerti già in prevendita. Pooh I primi ospiti annunciati di questo festival sono i Pooh, la band per eccellenza che ha fatto la storia della musica italiana e tra le più longeve e amate dal pubblico, che tornano live con la tournée “Pooh – Amici per Sempre Estate 2024” e hanno scelto Cernobbio, per la data di venerdì 19 luglio, come unica location, per il momento, in Lombardia. “È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi.” Francesco De Gregori

Un altro grandissimo artista nel cast de LeSerre Music&Comedy Festival che si svolgerà in estate a Villa Erba. Francesco De Gregori arriverà a Cernobbio domenica 21 luglio per una data del suo tour con cui torna sui palchi a due anni di distanza dagli ultimi live da solista. Ad accompagnare il cantautore romano, che proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, la sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

Cristiano De André, che si esibirà in concerto in tutta Italia con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. L'artista è atteso a Le Serre Music & Comedy Festival mercoledì 24 luglio. Il progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio.

Il Volo, che ha da poco partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro” e festeggia i 15 anni di carriera e amicizia con il tour “Tutti per uno - Capolavoro”: venerdì 26 luglio portano sul palco i nuovi brani del primo disco inediti (e in uscita nei prossimi mesi) e i più grandi successi della tradizione musicale italiana, oltre a quelli del proprio repertorio. A questi tre appuntamenti già annunciati e in calendario, se ne aggiungono presto altri. I biglietti per I Pooh e Il Volo sono disponibili su TicketOne mentre quelli per Cristiano De Andrè, in vendita da domani alle 14, sono acquistabili anche su Ticketmaster. Forte dell’eccezionale successo del secondo appuntamento del 2023 che ha registrato il tutto esaurito per ognuna delle serate e di quello dell’edizione del 2022 che, sempre con il sold out ogni sera, ha accolto oltre 10.000 spettatori, dal 12 al 14 settembre torna l’appuntamento con il “Lake Sound Park”, che trasformerà ancora una volta lo spazio adiacente al lago in un vero e proprio happening musicale che accompagnerà il pubblico presente dal tramonto alla notte, alla scoperta di mondi ispirati alla natura circostante.

Sabato 27 luglio, toccherà infine ad Antonello Venditti. Dopo l’anteprima straordinaria all’Arena di Verona (sold out) e le tre date alle Terme di Caracalla, prosegue i concerti in alcuni dei luoghi più prestigiosi d’Italia e arriva a Cernobbio per l’unica data in Lombardia del suo grande progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”. Nel corso della serata, Venditti e la sua superband proporranno i brani dell'album “Cuore”, che compie a sua volta 40 anni, come il brano “Notte prima degli esami” in esso contenuto, insieme a molti altri grandi successi della sua lunga storia musicale.