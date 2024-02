I Pooh sono il primo annunciato per l'estate a Villa Erba

Anche quest’anno, dopo il successo dei Festival organizzati nella stagione estiva del 2023, MyNina, in partnership con Villa Erba e con il Comune di Cernobbio e in collaborazione con Shining Production, annunciano un nuovo e inedito evento dell’estate cernobbiese: LeSerre Music&Comedy Festival, una serie di proposte musicali e artistiche di grande qualità e prestigio che, dal 18 al 28 luglio 2024, nell’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba, vedranno la partecipazione di artisti rinomati a livello internazionale e di alcuni dei più illustri comici italiani.

I primi ospiti annunciati di questo festival sono i POOH, la band per eccellenza che ha fatto la storia della musica italiana e tra le più longeve e amate dal pubblico, che tornano live con la tournée “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024” e hanno scelto Cernobbio, per la data di venerdì 19 luglio, come unica location, per il momento, in Lombardia.

“È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi.”

Un concerto imperdibile per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.b

I biglietti saranno disponibili da domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 11.00 su TicketOne.