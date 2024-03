Notte prima degli esami: a Villa Erba arriva Antonello Venditti

Dopo l’annuncio dei primi ospiti, Il Volo, Pooh, De André, Antonello Venditti è il nuovo nome di rilievo che, sabato 27 luglio, si aggiunge al cast de LeSerre Music&Comedy Festival, una serie di proposte musicali e artistiche di alta qualità e prestigio che, a Le Serre di Villa Erba (area Galoppatoio), vedrà la partecipazione di artisti rinomati a livello internazionale e di alcuni dei più illustri comici italiani.

Antonello Venditti, dopo l’anteprima straordinaria all’Arena di Verona (sold out) e le tre date alle Terme di Caracalla, prosegue i concerti in alcuni dei luoghi più prestigiosi d’Italia e arriva a Cernobbio per l’unica data in Lombardia del suo grande progetto live “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 1984-2024 40TH ANNIVERSARY”. Nel corso della serata, Venditti e la sua superband proporranno i brani dell'album “CUORE”, che compie a sua volta 40 anni, come il brano “Notte prima degli esami” in esso contenuto, insieme a molti altri grandi successi della sua lunga storia musicale.

I biglietti sono disponibili dalle ore 16 di oggi, 7 marzo, su TicketOne e Ticketmaster e in tutti i punti vendita abituali.