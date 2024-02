Giovanni Allevi in concerto al Teatro Sociale di Como

Dopo il suo passaggio al Festival di Sanremo, con un monologo che ha emozionato tutti per il suo ritorno in pubblico a due anni di assenza per la malattia che sta combattendo con grande forza, un'altra bella notizia che tocca direttamente Como: il Maestro Giovanni Allevi sarà infatti in città domenica 8 dicembre 2024, al Teatro Sociale, con il suo “Piano Solo Tour 2024”, organizzato per l’occasione da MyNina Spettacoli.

Un’occasione speciale per rivivere la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti pianistici e per emozionarsi ancora con le sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile. I biglietti sono già disponibili qui:

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. È diplomato in Pianoforte e in Composizione ed è laureato in Filosofia con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”. Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Grazie al suo impegno intellettuale, è punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento. Il suo ultimo libro è intitolato “Le regole del Pianoforte - 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario" (Ed. Solferino).

Numerose sono le tesi di laurea a lui dedicate. Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali, è Stella d’Oro al Valor Mozartiano, Premio Falcone e Borsellino, ed Ambassador di Save the Children, in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli. Ha ricevuto apprezzamenti di stima da Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, dal Premio Nobel Mikhail Gorbaciov. L’Agenzia Spaziale Americana NASA gli ha intitolato un asteroide: giovanniallevi111561. È autore e conduttore di un'innovativa e pluripremiata docuserie in onda su Rai Play: “Allevi in the jungle”. Dalle note dell’ultimo singolo "Our Future" dedicato al Pianeta, è partita la collaborazione del compositore con Earth Day European Network, che lo vede coinvolto come Ambassador della più importante iniziativa green dedicata alla Terra. Il Maestro Allevi è stato insignito del titolo di Ambassador per il suo ruolo di divulgatore presso i giovani, grazie al suo impegno intellettuale e al suo talento artistico espressione di un linguaggio universale.