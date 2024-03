Dopo Venditti anche De Gregori atterra sul lago di Como: concerto in estate a Villa Erba

Hanno passato l'ultimo tour insieme, ripercorrendo una vita di canzoni. Ma ora sono ripartiti da soli, ognuno con la propria valigia di musica. Tuttavia, entrambi arriveranno sul lago di Como. Ieri l'annuncio di Antonello Venditti, oggi quello di Francesco De Gregori, che torna sul Lario dopo il magico concerto del 2018 in Arena.

Un altro grandissimo artista si aggiunge quindi al cast de LeSerre Music&Comedy Festival che si svolgerà in estate a Villa Erba. De Gregori arriverà a Cernobbio domenica 21 luglio per una data del suo tour con cui torna sui palchi a due anni di distanza dagli ultimi live da solista. Ad accompagnare il cantautore romano, che proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, la sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

I biglietti sono disponibili dalle ore 18.00 di oggi, 8 marzo, su TicketOne e Ticketmaster e in tutti i punti vendita abituali.

Si fa quindi ricchissimo, grazie allo zampino di Gianpiero Canino e della sua My Nina, il programma estivo de LeSerre Music&Comedy Festival, che come detto, oltre a Venditti, ha già annunciato anche Il Volo, i Pooh e Cristiano De André. E non sarà nemmeno l'unico grande evento nel compendio di Villa Erba, visto che prossimamente, dopo il grande successo dello scorso anno, verrà annunciato anche il cartellone del Lake Sound Park all'ex Galoppatoio.