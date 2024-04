A Lariofiere torna Agrinatura, tutto il programma e le novità

Agrinatura, il tradizionale appuntamento di Lariofiere dedicato all’agricoltura, alla natura e all’ambiente, ritorna con un’edizione dalle grandi aspettative, un anelito a vivere un’esperienza emozionale. Da sempre Agrinatura favorisce la valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica, florovivaistica, la promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. Con l’iniziativa si vogliono affermare alcuni concetti cardine legati al tema agricolo, tra cui la difesa della biodiversità e la costruzione di reti territoriali che uniscono gli operatori agricoli.

L’iniziativa mira a valorizzare il territorio e le sue eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche, focalizzando l’attenzione su tematiche alimentari e ambientali legate ad uno sviluppo sostenibile. Come spiega il Presidente di Lariofiere - Fabio Dadati - “Agrinatura è espressione della valorizzazione della sfera rurale territoriale, vista come motore aggregante delle comunità che si ritrovano intorno ai temi dello sviluppo sostenibile, di un turismo green, della salvaguardia della natura e delle tradizioni, ma sempre con una grande attenzione ad intercettare le novità e le tendenze.

Una Mostra sempre molto attesa – afferma il Presidente Dadati - vogliamo far emergere le potenzialità legate alla promozione territoriale ed al turismo, con una particolare attenzione al tema della sostenibilità da cui non possiamo più prescindere se vogliamo creare territori armonici, in cui le esigenze economiche devono trovare un necessario equilibrio con le necessità delle comunità e dell’ambiente circostante. Agrinatura favorisce anche l’unione dei territori, - continua Dadati - per condividere esperienze economiche, sociali e promuovere, in tal modo, azioni di crescita e sviluppo comunitari. La mentalità della condivisione conduce a positive contaminazioni tra le diverse storie ed esperienze territoriali.

Riguardo all’esposizione fieristica il pubblico potrà apprezzare la presenza di 170 operatori con diversificate proposte di alta qualità: molteplici varietà di prodotti di eccellenza della nostra tradizione agroalimentare; Cosmesi naturale; Erbe officinali biologiche; Legna e cippato; Piante e fiori di primavera; Cactus, piante grasse e succulente da collezione; Piante ornamentali; Piccoli frutti, frutti della salute; Micologia; Attrezzature per l’agricoltura ed il giardinaggio; Arredi da esterni; Artigianato artistico in legno; Animali della fattoria: conigli, manzi, vitelli, cavalli, pony, asini, capre, pecore, pulcini, galline ornamentali; Percorsi nel verde; Parchi e Riserve naturali

La filiera agroalimentare rappresenta il fulcro dell’intera manifestazione, il cui scopo rimane quello di mettere a disposizione una piattaforma di promozione utile allo scambio di informazioni e di contatti tra i diversi attori del comparto: le aziende agricole, quelle di trasformazione, i produttori, gli artigiani creano connessioni verticali per sviluppare il percorso che dalla materia prima conduce al prodotto finito.

La valorizzazione del patrimonio naturalistico trova spazio in un’area completamente dedicata alla natura, dove Parchi e Riserve Naturali pongono l’accento sulla sostenibilità con la rappresentazione e l’atmosfera di un ambiente boschivo in equilibrio in contrapposizione ad un ambiente in cui vengono evidenziate le scorrette azioni non sostenibili dell'uomo.

Le aziende agricole, sono protagoniste anche dell’universo faunistico di Agrinatura: gli animali da cortile e da stalla offrono uno spaccato del mondo rurale legato all’immagine della fattoria che viene spiegata dagli allevatori con workshop formativi e attività laboratoriali.

Il programma degli eventi di questa 23^ edizione è ricco di seminari e proposte laboratoriali diversificate, dalla conoscenza delle molteplici produzioni agricole alla cura dell’orto per passare agli interventi sulla gestione del territorio, ai laboratori didattici, alla degustazione di vini e dei prodotti tipici e di nicchia dell’agricoltura dei singoli territori

Innumerevoli le attività per i bambini: dall’orto sensoriale alla semina della biodiversità, dalla vita di un alveare con i vari ruoli alla morfologia dell’ape fino alla degustazione delle varie tipologie di miele. Ampio spazio alle tecniche di Grooming nella pulizia e nel rispetto del rapporto uomo-animale.

I convegni sullo sport e terapie integrate per la salute, i workshop tecnici per gli operatori sulla gestione del Fiume Lambro, sulla biodiversità nelle Riserve completeranno l’arricchimento culturale della programmazione 2024 di Agrinatura

Novità: La Quercia ed il suo ecosistema

PROIEZIONE DEL FILM “LA QUERCIA E I SUOI ABITANTI”

Un documentario che ritrae la natura della nostra Terra, partendo dai segreti di una quercia

La Quercia e i suoi abitanti, diretto dal maestro dei documentari naturalistici Laurent Charbonnier e dal celebre produttore Michel Seydoux, ritrae la magnificenza della natura e descrive la magia della vita che nasce e si sviluppa intorno a una quercia centenaria.

Tra gli alberi più alti e maestosi dell’emisfero settentrionale, la quercia è da tempo simbolo di forza e longevità, e per molti è anche sinonimo di speranza nella vita per le generazioni future.

Senza parole, ma con uno straordinario uso dei suoni della natura, il film è il frutto di mesi e mesi di pazienti riprese nella verdeggiante regione francese della Sologne, alla scoperta di ogni singolo elemento dell’ecosistema nato intorno alla quercia: dagli uccelli, gli scoiattoli e gli insetti tra i suoi rami, ai topolini che vivono tra sue radici e ai funghi sottoterra, fino ai cervi, alle nutrie e ai cinghiali che trovano riparo all’ombra delle sue fronde. Un meraviglioso piccolo mondo, vibrante e ronzante, che lega il suo destino al maestoso albero che accoglie, nutre e protegge – dalle radici alla cima – i suoi piccoli abitanti.

Non mancheranno le Mostre

Mostra “il Parco: natura e territorio, ambiente e comunità, storia e cultura. Immagini e scorci”

Immagini dei dipinti realizzati per celebrare i 40 anni di fondazione del Parco Valle Lambro.

Mostra fotografica “Bellezze Naturali del Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Colli Briantei”

Immagini rappresentanti piante ed animali, paesaggi e dettagli del territorio del PLIS dei Colli Briantei, per ammirare la bellezza inaspettata ad un passo da casa.

Mostra “Blu Brianza” presso l’area del Parco Regionale Della Valle Del Lambro

Novità: apertura per le scuole nella mattina di lunedì 29 aprile con laboratori e attività didattiche a cura di Coldiretti Como Lecco

Agrinatura: quattro giorni di attività, cultura, conoscenza, scoperta, dove le realtà agroalimentare, silvicolturale, zootecnica e florovivaistica continuano ad evolversi in un confronto dinamico e attuale.

Un appuntamento che ogni anno sa rinnovarsi e proporsi come punto di riferimento per le famiglie e per gli operatori del settore agricolo.