In zona mancava da tempo un evento di questa portata e sentivamo il bisogno di colmare questo vuoto. Grazie alla collaborazione tra Enolario e il Comune di Capiago Intimiano, nasce Vignaioli e Vini al Castello di Ariberto: la nuova fiera della provincia di Como dedicata alle realtà del vino artigianale.

Vignaioli e Vini al Castello di Ariberto è una fiera / mercato indirizzata a valorizzare le realtà del mondo del vino artigianale portando produttori da tutta Italia. Durante l'evento si potranno degustare i vini di tutti i produttori presenti e chi vuole potrà acquistare gli stessi vini direttamente dal produttore. Sarà presente in fiera anche uno stand alimentare e uno per la birra artigianale e mezcal.

L'evento si svolgerà a Capiago Intimiano sabato 18 e domenica 19 maggio all'interno della corte del Castello di Ariberto e nell'ampio parco adiacente nella fascia oraria dalle 10.00 alle 20.00. Per raggiungere il Castello basterà seguire le indicazioni per Via Legnano o quelle per la biblioteca comunale in Via del Carroccio, 3. Segnaliamo inoltre ai partecipanti, parcheggi gratuiti a pochi passi dal luogo dell'evento situati in Piazzale Paolo VI, in Piazza IV Novembre, in Piazza Guido da Verona e in Via Lega Lombarda sempre nel Comune di Capiago Intimiano.

I vignaioli e i produttori

Azienda Agricola Tre Rii

L'Astore Masseria

Colle S.Giuseppe

Enò-Trio

Fontorfio

Zahar

Podere Casella

Priod

Barbara Avellino

Ligabue Antonio

Cascina Tavijn

Lalé

D'Alesio

Uccellaia

Quarna

Valdibella

Corte Guarinona

Luca Gili

Daniele Favaro

Caccianemici

Vigne di San Lorenzo

Casale

Leffrey

Istinto Naturale

Santa 10

La Moscabianca

Maurizi

Sosol

Cà della Vigna

Mezcaleros

Vetra Beer

Barone Beneventano

La Tommasina

Cantina Lilliu

Valter Mattoni

Agricola Belei

Dirupi

Val Del Prete

Marino Lanzini

Marcel Zanolari

Triasso e Sassella

Montepiatti