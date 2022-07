Trattoria del Porto a Careno: il meglio del lago di Como assaggiato per voi

Più che il racconto di un locale, questo è soprattutto un gesto d'amore per il lago di Como e la sua tradizione culinaria. Perché quella della famiglia Zambra, di Antonio e Loredana, e dei loro figli Giovanni e Riccardo, è la storia di una delle trattorie che meglio rappresentano il territorio nel suo sapore più antico: sia in tavola sia dal punto di vista della location. La Trattoria del Porto si trova infatti a Careno, uno dei borghi più affascinanti della sponda del Lario che da Nesso corre verso Bellagio. Dalla sua magnifica terrazza panoramica - situata a due passi dalla chiesetta di San Martino, un autentico gioiello medievale - si gode di una vista davvero spettacolare.

Ciò che si vive qui è l'autentico spirito del lago di Como, conservato con la genuina passione di chi lo vive. Un piacere per il palato e per gli occhi, un ambiente lacustre da cartolina nel quale viene servito un menù che da 35 anni è il punto di forza della Trattoria del Porto: paté di cavedano, pesce in carpione, missoltino, risotto al persico, formaggi, miascia. Un rifugio senza tempo che si può raggiungere comodamente dal lago in barca, oppure in auto scendendo poi a piedi dalla Lariana e attraversando i vicoli stretti e unici di Careno.

Certamente una delle trattorie più accoglienti e antiche del Lago di Como, una di quelle dove tornare è obbligatorio. A chi scrive succede ormai da decenni. E non ha mai dimenticato quella volta che ci andò in compagnia di un amico greco. Per tutto il tempo, lui che alla bellezza era certamente abituato, rimase incantato, come in preda a un'estasi di stupore. Noi, più distratti o solamente più abituati alle carezze in tavola del lago di Como, ancora ci meravigliamo dell'incanto di chi vive per la prima volta l'esperienza. E così, e questa è la sua forza, la Trattoria del Porto ha il grande pregio di essere il posto perfetto per un romantico battesimo sul Lario ma anche il luogo ideale dove continuare a ricevere il suo abbraccio senza tempo. Un po' come quando si torna nella vecchia casa di famiglia, lì dove sono conservati intatti tutti i ricordi.