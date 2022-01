Arriva in città Vegami, l'enogastronomia naturale

Cibo sano gustoso e sostenibile: questa la ricetta della cucina Vegami, la nuova enogastronomia che apre oggi, lunedì 20 dicembre, in via Borgo Vico vecchia a Como, iniziando a proporre alcuni assaggi di quello che sarà il suo ricco menù, fatto di tanti prodotti tutti allineati a un'idea ben chiara di cibo e vino. Mangiare è un atto sacro, un momento speciale, un rituale che si ripete ogni giorno, con il quale nutriamo corpo, mente e spirito. Questo è vero solo se il cibo viene prodotto rispettando il pianeta terra e i suoi abitanti, siano essi animali o umani. Vegami si dedica alla preparazione di piatti vegani biologici, con grande attenzione alla scelta delle materie prime e ai processi di trasformazione.

Cosa si troverà da Vegami

Cereali e legumi sfusi (conservati in appositi dispenser o contenitori in vetro)

Prodotti biologici confezionati da terzi

Preparazioni gastronomiche vegane e vegetariane

Piatti pronti per l’asporto

Vino naturale (biodinamico di piccoli viticoltori italiani selezionati)

Birra artigianale italiana (preferibilmente del territorio)

Frullati, estratti e centrifughe fresche preparate al momento

Bevande calde da asporto

Il manifesto di Vegami

Assaggiare

Tutti i piatti del nostro menù sono fatti con prodotti preparati nella nostra cucina. Non utilizziamo prodotti già pronti, tranne salse o condimenti particolari come tamari, shoyu, miso. La nostra cucina prende spunto da tradizioni culinarie etniche reinterpretate in chiave vegana, senza dimenticare piatti della nostra tradizione che nascono già vegani. La terra ci regala le materie prime e noi le trasformiamo, così da servire piatti sempre freschi e gustosi. Alimenti vivi, ricchi di nutrienti e vitamine.

Acquistare

I prodotti che scegliamo con cura e attenzione per la gastronomia, sono gli stessi che puoi acquistare direttamente sfusi. Distribuiti con comodi dispenser, o conservati rigorosamente in contenitori di vetro, senza packaging inutile, nella quantità che preferisci. Li vedi, li scegli, li compri, pesiamo solo quello che ti serve. E se consumi uova, puoi acquistare le scatole da 6, miste rosa/bianche della Cascina Bargero. L’abbiamo scelta perchè qui le galline vivono all’aperto, nutrite in modo sano, allevate in spazi dignitosi e nel rispetto dell’animale.

Ordinare

Se non hai tempo di passare in negozio, puoi ordinare comodamente on line e farti consegnare i piatti presso il tuo ufficio o la tua abitazione. Vegami sarà presto su Deliveroo nella categoria Vegan Friendly, dove le proposte del menù sono replicate per il Delivery, comprese le bibite. La consegna è gratuita.

Ritirare

La comodità di ritirare senza dover entrare in negozio! Lo sportello su strada permette un pick up veloce, anche quando sei in macchina. Un vantaggio non da poco considerato che siamo in una via dove posteggiare è davvero difficoltoso. La scelta di avere un’apertura appositamente studiata per passare i prodotti al cliente direttamente su strada è stata accuratamente studiata.

Imparare

Chi si approccia all'alimentazione vegana lo fa solitamente per motivi etici/animalisti, e in un secondo tempo scopre di aver fatto un regalo al proprio corpo e alla propria salute. Sulla nostra pagina IG trovi delle pillole d'informazioni relative ai nutrienti e agli effetti benefici di semi, spezie, cereali, legumi.

Al contrario di quanti credono, mangiare vegano garantisce un apporto perfetto di carboidrati, proteine, grassi, se fatto con attenzione e un minimo di accorgimenti.

Contribuire

Seguire un'alimentazione tendenzialmente a base vegetale, aiuta l'ambiente. Maltrattamento degli animali, pesca indiscriminata, saccheggio del mare, sono solo alcuni aspetti del problema. Aumento di gas serra, inquinamento delle falde acquifere, consumo del territorio per monocolture destinate al foraggio degli allevamenti intensivi. Mangia vegetale, e fai del bene a te stess* e al pianeta terra.

Scoprire

Produrre in modo naturale non è una tecnica ma un modo di approcciarsi alla vita, con la consapevolezza che il territorio non vada usato ma vissuto. Alla base di queste scelte, che comportano sacrifici e basse rese, c’è la tutela della salute, che passa attraverso un’attenzione quasi maniacale per il rispetto della terra e dei suoi frutti. Un continuo viaggio alla scoperta di terre e vignaioli, in collaborazione con Enotecxa Liquida, che alla biodinamica e al naturale ci si sono avvicinati da anni senza mai farne una questione ideologica. L'agricoltura etica è l’unica in grado di offrire alle nostre tavole vini puliti a un giusto prezzo: nati da uve sane, da fermentazioni con lieviti indigeni e pochissimi solfiti.

Il vino naturale

Approccio alla vita

Produrre in modo naturale non è una tecnica ma un modo di approcciarsi alla vita, con la consapevolezza che il territorio non vada usato ma vissuto.

Tutela della salute

Alla base di queste scelte, che comportano sacrifici e basse rese, c’è la tutela della salute, che passa attraverso l’attenzione maniacale per la terra e i suoi frutti

Biodinamica

Un continuo viaggio alla scoperta di terre e vignaioli che alla biodinamica e al naturale ci si sono avvicinati da anni senza mai farne una questione ideologica.

Giusto prezzo

Agricoltura etica: l’unica in grado di offrire vini puliti a un giusto prezzo, nati da uve sane, fermentazioni con lieviti indigeni e pochissimi solfiti.

Giorni, orari, info

Dal lunedì al sabato (festivi chiuso) dalle 10 alle 19.30

Tel. 0314490033

www.vegami.it