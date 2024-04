Villa Làrio, 10 anni di charme sul lago di Como

Villa Làrio, luxury property sita a Pognana Lario, Como, in due acri di parco secolare vista lago, festeggia i suoi 10 anni di ospitalità come “luxury destination esperienziale” sul Lago di Como, aumentando la sua “brand positioning” sul territorio e all’estero con una serie di novità per la nuova stagione 2024. In occasione dei suoi 10 anni, Villa Làrio ha sviluppato un progetto di rebranding della sua immagine attraverso un progetto artistico curato dall’illustratrice inglese Olivia Sewell che ha riprogettato lo stile della property con un nuovo logo e una nuova identity.

Villa Bianca, la villa principale della property, inaugurata 10 anni fa, si è rinnovata con un restyling delle suite in un progetto di interior design firmato da Pietro Castagna che da sempre cura ogni dettaglio di stile di Villa Làrio. Un refresh all’insegna di minimalismo, essenzialità e charme nel rispetto dei colori che avvolgono la villa: dal parco alle montagne fino alle acque del lago. Dieci anni fa Villa Làrio ha voluto portare sul Lago di Como uno “style” intrecciando modernità e tradizione, presente e passato rendendo protagonista il Lago in ogni progetto di interior design. Con questa proposta, Villa Làrio ha anticipato così una tendenza: valorizzare la bellezza del territorio in un progetto di restauro conservativo con tocchi di modernità per lasciare sempre al lago e ai giardini della property la precedenza.

Il Belvedere di Villa Làrio accoglie, tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00, un carretto vintage con gelato per celebrare la tradizione italiana di una “merenda con il gelato”. Un progetto in partnership con la rinomata Gelateria Rossetti di Como. Il momento dell’aperitivo è aperto anche agli esterni, locali e turisti che vogliono godersi un buon gelato con vista.

Un nuovo “Caffè Menu” per celebrare l’iconica bevanda italiana ed offrire agli ospiti differenti modi di bere e gustare il caffè: il caffè a casa, al mattino, con la Moka; il caffè ristretto al bar; il cappuccino nel week end; il ginseng dopo pranzo e il Coffe Negroni per l’aperitivo.

Un’esperienza unica ed immersiva nella cultura del caffè.

Celebrare l’Aperitivo, uno dei momenti più belli dell’estate a Villa Làrio con una selezione di “ITALIAN TAPAS” ideate dallo chef Davide Maci per raccontare un momento di convivialità italiana. Tapas che fanno parte del nostro DNA italiano perchè raccontano la tradizione dello street food di ogni regione d’Italia. Pizza fritta, Panissa, Maritozzo e tante altre golosità sono protagoniste dell’Aperitivo di Villa Làrio.

Vla Làrio Restaurant e la proposta gastronomica firmata dallo chef comasco Davide Maci che da questo 2024, ritorna a casa, sul Lago di Como, assumendo il ruolo di Executive Chef della property (approfondimento a seguire)

> Botanical Bar con la drink list “From Garden to Glass” feirmata da Raffaele Albanese, F&B Manager e Mixologist di Villa Làrio

(approfondimento a seguire)

Villa Làrio Restaurant

Il grande ritorno di chef Davide Maci sul Lago di Como. Dopo anni di assenza dalla città di Como e dal lago, lo chef Maci "ritorna a casa".

Davide Maci porta a Villa Làrio, luxury property a Pognana Lario, come Executive Chef, oltre 20 anni di esperienza nel mondo dell'ospitalità, avendo lavorato in alcuni dei migliori ristoranti e hotel d'Europa. Ha collaborato con gli chef Bernard Fournier, Enrico Derflingher all'Hotel Eden di Roma e al Palace Hotel di St.Moritz, poi a Londra allo Sketch Restaurant di Pierre Gagnaire e al Trianon Palace di Versailles con Gordon Ramsay. A Villa Lario, l'Executive Chef Maci trova l'ambiente tranquillo e lussuoso che fa tesoro della semplice bellezza e della convivialità per portare agli ospiti, piatti che raccontano l'amore italiano per il cibo che “scalda il cuore”.

A Villa Làrio Restaurant si potrà gustare una “cucina leggera, essenziale e moderna” che da sempre contraddistingue la filosofia di chef Maci.

“Una cucina concreta, diretta, finalizzata all’essenza con un utilizzo spasmodico della materia prima per sfruttarne tutte le sue sfumature. L’eleganza di Villa Lario sarà il contesto ideale per lo sviluppo di questi semplici ma importanti concetti” così si racconta lo Chef Maci.

"Si tratta di un nuovo capitolo molto interessante per Villa Làrio. La scena gastronomica è cambiata molto sul Lago di Como negli ultimi due anni. Siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti ma anche ai clienti comaschi una destinazione che combina il calore di una casa, la bellezza del design e dell'architettura italiana, i panorami mozzafiato sul lago di Como con una proposta gastronomica che celebra la convivialità, la cucina raffinata ma non complicata e l'italianità”, queste le parole di Flore Pilzer, Head of Brand Villa Làrio.

Botanical Bar

Il “Botanical Bar”, sito a Il Palazzo di Villa Làrio, guidato dal mixologist Raffaele Albanese si racconta nel progetto "BOTANICAL GARDEN TO GLASS” che prevede una drink list il cui focus sono le erbe e le botaniche presenti nel parco di Villa Làrio. Un format, attento alla sostenibilità e al local che valorizza il territorio e propone una "miscelazione no waste", quindi zero sprechi ma con grande attenzione all'elemento vegetale.

Villa Lario sta dando così una svolta unica nel segno della filosofia “Farm-to-Table” con il loro nuovo concetto “Garden-to-Glass”.

Immersa in due ettari di giardini privati fronte lago, la proprietà ha riservato uno spazio per la coltivazione di piante aromatiche con l’obiettivo di creare un menu di bevande sostenibili a basso spreco. Il concetto di "no waste" non è direttamente legato al concetto di bar botanico ma più al lavoro di ricerca e sviluppo del nostro mixologist con la creazione di lotti, liquori e cordiali, sciroppi fatti in casa.

Il mixologist Raffaele Albanese ha preso ispirazione da questo giardino di erbe aromatiche e spontanee per formulare entusiasmanti “cocktail botanici” intrisi di innovazione e, naturalmente, di una buona dose di italianità. Questa proposta offre così una nuova mixology sul Lago di Como celebrando anche un momento unico: l'aperitivo al tramonto che incontra anche la nuova proposta food firmata dallo chef Maci. Un aperitivo all’insegna di “ITALIAN TAPAS”, golosi “stuzzichi” che raccontano la cucina italiana da accompagnare a cocktail e drink. Sia che l’ospite abbia scelto di accomodarsi nel giardino dei cedri, nella terrazza di Il Palazzo o nel nuovo “bar sospeso” a lago con amache, sorseggiando un cocktail e gustando eccellenze del Bel Paese, sarà sempre una “vera Festa”.

Sia il BB che Villa Làrio Restaurant sono aperti agli esterni su prenotazione.