Cantina & Bottega, sul lago di Como c'è ancora il sapore naturale di un altro tempo

Una bellissima avventura che inizia qualche anno fa quando i titolari del locale decidono di restaurare una vecchia cantina di origini Cinquecentesche nel nucleo antico di Gravedona, un piccolo paese sul Lago di Como: un locale rimasto chiuso per tantissimi anni al quale è stato ridonato lo splendore di un tempo. E tutto nasce da un antico libro dove i titolari di Cantina & Bottega hanno scoperto che il vecchio proprietario amava intrattenersi con gli amici organizzando cene ma anche accogliere turisti e passanti curiosi di visitare un luogo così speciale. E l'intenzione è stata appunto quella di far rivivere lo stesso clima famigliare. Una sfida perfettamente vinta.

Il fulcro del locale è appunto la grande cantina dove sono presenti l’Enoteca, con un’ampia scelta di vini italiani, e la Bottega, dove è posssibile acquistare prodotti naturali, biologici e artigianali di piccoli produttori che rappresentano le eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Accanto una piccola sala con una bella stufa economica e camino, un tempo adibita a taverna, oggi ospita chi è alla ricerca di pace e intimità per godere di un buon bicchiere di vino, festeggiare una ricorrenza speciale o una cena tranquilla.

Accogliere gli ospiti nella loro casa con semplicità e gusto, questa è la loro filosofia,. Un ambiente familiare dove potersi sentire a proprio agio, gustare un aperitivo, un pranzo o una cena con cibi e vini accuratamente selezionati. Sono innanzitutto ricercatori di cose buone e naturali, amano viaggiare alla scoperta di piccoli artigiani che hanno deciso di fare il proprio lavoro con amore e pazienza senza cedere ai compromessi della grande produzione; ne conoscono tanti, visitano le loro realtà e con loro instaurano un rapporto di fiducia e rispetto reciproci.Tutto naturale: il vino, il formaggio, i salumi, tutto arriva da produttori che hanno grande rispetto della terra, allevando e coltivando in biologico o biodinamico.

I protagonisti della cantina sono gli scaffali dove sono esposti i loro vini prodotti da piccoli vignaioli che amano e rispettano la propria terra: loro (ma anche noi) li chiamiano vini naturali perché sono il frutto del lavoro e della pazienza dell’uomo e dell’andamento climatico dell’annata; i terreni che ospitano le vigne non subiscono trattamenti chimici e in cantina non vengono utilizzati espedienti artificiali.

In Bottega si vendono prodotti biologici e artigianali, frutto del lavoro appassionato di piccoli produttori che si impegnano nel rispetto della nostra salute e dell’ambiente che ci circonda: paste e farine di grani antichi da agricoltura biologica, legumi, cereali, composte di frutta senza pectine e zuccheri aggiunti, marmellate di agrumi, creme di verdura e verdure conservate sotto vetro, mieli, biscotti biologici vegan e senza glutine, cioccolato di Modica, tisane, spezie… a seconda del periodo e della disponibilità inseriamo spesso nuovi prodotti all’interno del punto vendita.

Il pane che portano in tavola è prodotto con farine biologiche di grani antichi e lievito madre, cotto nel forno a legna. In cucina le parole d’ordine sono genuinità, semplicità e stagionalità: cibi naturali, seguendo ricette semplici e utilizzando solamente ingredienti di grande qualità. Quotidianamente preparano piatti del giorno a seconda della disponibilità delle materie prime e del loro estro, ma non solo: le torte e i dolci sono esclusivamente di loro produzione. Sono attenti anche alle esigenze di chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana: nei loro piatti del giorno e nei loro nodolci cercano sempre di lasciare spazio a proposte senza ingredienti di origine animale.