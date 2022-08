Il lago di Como visto dall'alto, il rifugio Sev

Nella zona di Pianezzo, a fianco dei Corni di Canzo, meta abituale degli escursionisti del territorio lariano, è situato il rifugio della Società Escursionisti Valmadreresi; iniziato nel 1957 e terminato nel 1964 grazie al contributo di numerosi soci volontari. La struttura, un?ottima costruzione a due piani che domina un ampio e caratteristico paesaggio, è aperta tutti i sabati e le domeniche, oltre che durante il periodo estivo del mese di agosto e tutti i mercoledì da marzo ad ottobre e ha una disponibilità di 75 posti letto. Posti letto: 75; posti pranzo: 100; posti tavola esterni: 3; posti locale invernale: 1.

Nel 1949 tre soci della Sev conquistarono la vetta al Monte Rosa e per la prima volta la società lariana portò il suo vessillo a quota 4500 metri. Dopo quasi 3 anni dalla sua fondazione mancava ancora qualcosa che desse le vere caratteristiche alla società, mancava quel piccolo vessillo, sormontato da corda e piccozza per dare la completa struttura a quell?idea voluta da una grande passione per le vette. Fu così che il 5 febbraio 1950 nella piccola chiesetta della Casa Alpina Motta di Don Luigi Re a Medesimo, con la benedizione di Don Giovanni Barbareschi, la bandiera sociale ebbe il suo battesimo ufficiale. Nel 1952, per onorare il 5° anniversario di fondazione della società, dal Consiglio scaturì l?idea di erigere una piccola cappella a ricordo dei caduti della montagna.

Fu così che, con la volontà e la forza di un gruppo di giovani soci che portarono a spalle tutto il materiale necessario, si iniziarono i lavori ed in pochi giorni l?opera fu portata a termine. Il 12 luglio dieci fiaccole portate da soci dal paese raggiunsero Pianezzo e finalmente per la prima volta, anche lassù ai piedi dei Corni di Canzo, una piccola fiamma ardeva in memoria di chi in montagna aveva perso la vita e di chi per la montagna aveva vissuto. All?alba del 13 luglio un formicolio di uomini che ascendevano da ogni lato della valle con gagliardetti e bandiere delle rispettive società invasero la piana antistante i Corni per assistere alla cerimonia ufficiale d?inaugurazione. Alla presenza delle autorità civili e accompagnati dal coro alpino della Corale Costanza, il socio Don Antonio Redaelli dopo la S. Messa impartì la benedizione solenne alla Cappellina. Il 12-13-14 agosto 1952 i soci Rusconi Carlo, Corti Luigi, Dell?Oro Darvino e Rusconi Luigi, senza l?ausilio di guida e facendo solo affidamento sulle proprie forze, conquistano la vetta del Monte Cervino.