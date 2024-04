Maria Grazia Cucinotta e Viola Valentino, l'insolita coppia a pranzo in un ristorante di Como

L'attrice Maria Grazia Cucinotta e la cantante Viola Valentino (ancora famossissima per la canzone Comprami) a Como alla Locanda dei Giurati. Una insolita coppia che ha pranzato nel istorante di Como accompagnate e consigliate da Mario Falcucci. Dietro questo inusuale appuntamento c'è la trasmissione di La 7 "L'ingrediente perfetto - A tu per tu" dove la Cucinotta si muove lungo lo Stivale proprio alla scoperta di nuovi ristoranti dove gustare i piatti regionali degli chef ispirati all’ospite che l’accompagna. Nel video la puntata completa.

La puntata andata in onda lo scorso 27 aprile ha visto il Comasco come territorio protagonista. Prima l'attrice è stata a Canzo, dove è cresciuta Viola Valentino, poi a Como. Alla Locanda dei Giurati tra una chiacchiera e l'altra le due hanno gustato una ottima bistecca black angus e sfogliata patate e carciofi crema di parmigiano. Ma si è anche parlato della bellissima città di Como a partire dal Tempio Voltiano, dalla maestosa Villa Olmo e di molte caratteristiche del centro. Per vedere la puntata su Como e Canzo questo il link!