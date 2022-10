8 ristoranti dove mangiare il vero Toc

Si sente spesso dire che il territorio lariano è povero di prodotti e piatti tipici. Questo non è corretto. Ogni zona, ogni valle e persino ogni frazione di ogni paesino del Lago di Como ha nel suo patrimonio culturale ricette e prodotti tipici di quel luogo, parte integranti delle sue tradizioni. Tra questi c'è senz'altro il Toc di Bellagio. Si tratta di una sorta di polenta preparata con particolari ingredienti che la rendono unica e, appunto, tipica di questa zona. Si può parlare di Toc solo se vengono utilizzati determinati ingredienti e solo se viene preparato e servito in certo modo. Le origini del Toc sono antichissime e la sua ricetta si tramanda da generazione in generazione e a custodirne i segreti non sonoin tanti, per questo non è così facile trovare il ristorante dove mangiare il vero Toc. Ed è anche soprattutto per questo che Regione Lombardia lo ha inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tipici. Un modo, questo, per tutelarlo e valorizzarlo.

L'origine del nome

L'origine del nome è presto spiegata. Deriva dal dialetto. Nel suo nome, infatti, è insito il significato di "toccare", perché si mangia con le mani, dunque, si tocca.

Come è fatto e come si gusta il Toc

Per essere definito Toc bisogna che vengano utilizzati solo ed esclusivamente determinati ingredienti: farina di mais vitreo, burro della latteria di Bellagio, formaggi magro e semigrasso fatti stagionare nella cantina della medesima latteria. A produrre la farina perfetta per il Toc è il mugnaio Fausto Sancassani con il suo molino sul fiume Perlo.

Dove mangiare il vero Toc

QUi di seguito un elenco di locali dove è possibile degustare l'ooriginale Toc di Bellagio. Ogni ristorante ha i suoi segreti ben nascosti nella ricetta tradizionale e ha le sue peculiarità, come ad esempio il Mella, che è specializzato nel pesce per accompagnare il Toc, oppure il Salice Blu che utilizza la farina originale di mais scagliolo di Carenno.

Al Diavolo

Bellagio (Piano Rancio) in via All'Alpe 9. Tel. 031.963179

Salice Blu

Via per Lecco, 33, Bellagio. Tel. 339.834.3067

Chalet Gabriele

Via Piano Rancio, Bellagio. Tel. 3384238203

Baita Belvedere

Chevrio di Bellagio,43, Bellagio. Tel 339.8240771

Ittiturismo Mella

Piazza San Giovanni Battista, 6 Bellagio. Tel. 031.950205

Genzianella

Località di San Primo 4, Bellagio. Tel. 031.964734

Ristorante Silvio

Via Paolo Carcano 10/12, Bellagio. Tel. 031.950322

Osteria Luca

Località Cernobbio 72, Bellagio. Tel. 345.0355926