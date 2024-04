Vi raccontiamo il perché della missione (annuale) di 5 canturini sul Boletto

Ogni anno, oramai è una tradizione, 5 canturini Pinaz (Giuseppe, il capitano), Sergio, Jacopo, Massimo, David e Marino hanno una missione da compiere, ovvero sistemare e fare manutenzione alle sedie gialle sul Boletto.

Chiunque sia stato sulla sua cima avrà notato una panchina e due sedie gialle. Forse ci si sarà anche seduto sopra per ammirare il panorama mozzafiato che regala questo particolare punto affacciato sul lago di Como. L'anno scorso avevamo scoperto che la panchina e le sedie erano opera di un gruppo di escursionisti di Cantù che ha deciso, caricandosi in spalla arnesi e pennelli, di ristrutturare ciò che si trovava già lassù in disuso.

Ci spiega Sergio: "Sulla cima del Boletto c'era un gabbiotto dove viveva un signore che tanti anni fa si occupava della manovia. Da tempo qualcuno aveva preso una panchina da lì per metterla davanti al balcone panoramico per potersi sedere e riposare ammirando la bellezza del lago e del paesaggio. La panchina di legno stava marcendo così l'anno scorso io e altri amici siamo saliti da San Nicola sopra Civiglio fino alla cima e l'abbiamo ristrutturata.

In pratica facciamo manutenzione ogni anno. Quest'anno ringraziamo la ditta dei fratelli Meroni di Cantù che ci ha regalato il pianale in legno da sostituire. Noi poi negli zaini abbiamo portato su trapani, cacciavite e vernici e fatto il lavoro". Anche per questo 2024 missione compiuta!