La panchina gigante di Bellagio: per guardare il Lago di Como con gli occhi dei bambini

E' candidata a diventare una delle mete più gettonate per una gita fuori porta nelle zone del Lago di Como: la panchina gigante (nella foto di Marta Gilardoni) realizzata a Civenna, frazione di Bellagio, è senz'altro il più insolito belvedere per ammirare i Lario.



L'opera, inaugurata sabato 22 maggio, rientra nel Big Bench Community Project (BBCP), ideato dal designer Chris Bangle e da sua moglie Catherine, entrambi cittadini del Comune piemontese di Clevasana, in provincia di Cuneo. Si tratta di un progetto senza scopo di lucro la cui finalità è la promozione del territorio e delle sue peculiarità artigianali in cui le panchine giganti vengono installate. Il concetto alla base dell'idea artistica è quello di proporre un nuovo modo di ammirare il territorio. La mega panchina fuori scala vuole, per contrapposizione, offrire uno sguardo del mondo con gli occhi di un bambino.Il tutto è partito dalle Langhe dove Bangle ha realizzato la prima panchina. Quella di Bellagio è la 137ª panchina gigante ed è stata realizzata con il contributo dell’associazione Promobellagio, la Pro Loco di Civenna e il gruppo di cittadini di Civenna più Bella. Chi vuole può partecipare alla realizzazione di una panchina gigante aderendo al corowdfunding del progetto con una donazione. In omaggio i donatori ricevono una bottiglia d'autore firmata da Chris Bangle.