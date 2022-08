Crotto Isidoro a Stazzona: il meglio del lago di Como assaggiato per voi

Su queste pagine ci siamo occupati delle osterie sul lago di Como, dei migliori agriturismi del nostro territorio, dei ristoranti immersi nel verde, della cucina tradizionale e di quella etnica, di sushi e pizzerie a domicilio, di locali vegani. Insomma abbiamo provato ad accontentare tutti i palati cercando il meglio per ogni categoria della ristorazione lariana. In questa nuova rubrica, siamo invece ripartiti dalle degustazioni, ovvero provando a raccontarvi la nostra personale esperienza in ogni ristorante che abbiamo provato per voi. Dopo Morris a Erba e Tira Mola e Meseda a Como, San Biagio a Orsenigo, Trattoria del Porto a Careno, siamo andati a trovare uno dei lacali più tipici del Lario, il Crotto Isidoro di Stazzona.

Il crotto è una cavità naturale tipica delle regioni montuose delle Alpi, in particolare delle zone di Como e Lecco a ridosso del lago, della Valchiavenna e del Canton Ticino. All’interno di queste cantine naturali scavate nella roccia soffia il Sorèl, una correnta di aria fresca che proviene dal sottosuolo e che mantiene nell’ambiente temperatura e umidità costanti tutto l’anno.

Nello specifico si tratta di anfratti naturali che si sono creati all’interno delle alture che circondano il lago, probabilmente durante una delle grandi glaciazioni. Non si tratta di fenomeni carsici, bensì di quello che rimane di canaloni scavati dal ghiaccio e dall’acqua. La loro caratteristica principale, come detto, è quindi quella di essere delle grotte, nelle quali riesce a mantenersi una temperatura costante sia d’estate che d’inverno molto fresca, tra i 6° e gli 8°.

Alcuni di questi si sono trasformati con il tempo in osterie e ristoranti dove gustare i prodotti tipici locali. Uno dei più suggestivi si trova a Stazzona, piccolo comune dell'Alto Lario tra Dongo e Gravedona. Il Crotto Isidoro è uno storico locale a gestione famigliare che soprattutto in estate si trasforma in una meta obbligatoria per chi è alla ricerca dei tipici piatti della tradizione lariana: polenta, grigliate, trippa. formaggi, salumi. In un ambiente assolutamente unico, con un spettacolare vista sul lago di Como, qui si assapora il gusto di un vivere tutto italiano, dove cibo, vino, convivialità e panorama offrono agli ospiti un momento indimenticabile.