Le migliori trattorie di Como e dintorni provate per voi: Morris vineria e cucina

Su queste pagine ci siamo occupati delle osterie sul lago di Como, dei migliori agriturismi del nostro territorio, dei ristoranti immersi nel verde, della cucina tradizionale e di quella etnica, di sushi e pizzerie a domicilio. Insomma abbiamo provato ad accontentare tutti i palati cercando il meglio per ogni categoria della ristorazione lariana. In questo caso ripartiamo dalle nostre degustazione, ovvero raccontando la nostra personale esperienza in ogni ristorante che abbiamo provato per voi. Iniziamo con un locale di Erba relativamente giovane, ha aperto quattro anni fa.

Morris vineria e cucina si trova in via XXIV maggio, 1, in un quartiere storico della cittadina brianzola che ha il sapore perfetto per ospitare un'osteria dove il tempo sembra essersi fermato. Il clima che si respira appena entrati è quello tipicamente informale delle trattorie a conduzione famigliare. Non troppo grande, ci sono due sale molto accoglienti e uno spazio all'aperto dove il padrone di casa, Morris, non trascura nessun cliente. Il sorriso è il biglietto da visita di un'osteria dove ci si trova subito a proprio agio. Lo dimostra anche un'allegra compagnia romana, abituata al calore delle trattore della capitale, che ha scelto questo locale per cenare dopo le riprese di un film che stanno girando in questi giorni a Olginate.

Il menù è vario e ricercato senza mai diventare troppo pretenzioso. Pochi piatti che cambiano spesso, tutti molto curati a inizare dalle materie prime, frutto della costante ricerca e della grande esperienza culinaria di Morris, chef originario di Sondrio. La sua passione è l'ingrediente principale di ogni piatto, figlio della migliore tradizione gastronomica del nostro paese. Non un posto per vegani, ma i salumi, i formaggi, la carne e la selvaggina che si mangiano qui sono assolutamente genuini, tutti provenienti da piccoli produttori italiani.

E poi c'è il vino, che finalmente non offende, come spesso accade, il menù. Anche qui Morris non tradisce le attese. I suoi vini sono tutti naturali, selezionati tra i migliori vignaioli italiani, francesi e spagnoli. Una scelta ampia e non scontata per accompagnare gradevolmente ogni piatto proposto. E infine il prezzo, assolutamente coerente al menù in carta: tutti i piatti sono tra compresi tra i 10 e i 16 euro. Morris vineria e cucina è una trattoria assolutamente da provare.