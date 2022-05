Le migliori trattorie di Como e dintorni provate per voi: Tira Mola e Meseda

Su queste pagine ci siamo occupati delle osterie sul lago di Como, dei migliori agriturismi del nostro territorio, dei ristoranti immersi nel verde, della cucina tradizionale e di quella etnica, di sushi e pizzerie a domicilio. Insomma abbiamo provato ad accontentare tutti i palati cercando il meglio per ogni categoria della ristorazione lariana.

In questo caso ripartiamo invece dalle nostre degustazioni, ovvero raccontandovi la nostra personale esperienza in ogni ristorante che abbiamo provato per voi. Dopo Morris a Erba, siamo andati a trovare Patriza e Massimo al Tira Mola e Meseda di Como.

Dopo una lunga esperienza in un altro loro ristorante a Como, Massimo e Patrizia hanno aperto già da qualche anno la trattoria Tira Mola e Meseda alle porte della città. Ci troviamo infatti in via Castellini, l'arteria che scende dalla Napoleona verso la Caserma De Cristoforis in piazza Montesanto. Una trattoria dal sapore antico, ideale per una pausa pranzo o per una cena dal sapore casalingo.

Nota come una delle osterie più amate di Como,Tira Mola Meseda ha tanto successo proprio grazie alla passione dei titolari per la cucina tradizionale lombarda. Con il menù in costante evoluzione e l'atmosfera che subito avvolge gli ospiti sia nel giardino sia nel locale interno, a fare la differenza è l'esperienza: tanto mestiere e nessuna improvvisazione.

Dalla cazzuola ai pizzoccheri, dai risotti alla cotoletta, un viaggio gastronomico alla riscoperta dei sapori manzoniani. Un luogo al giusto prezzo dove riscoprire la semplicità di una cucina senza tempo in un angolo al riparo dai rumori della città. Una certezza per chi vuole ritrovare in tavola l'atmosfera conviviale di un pranzo in famiglia. Il buon gusto del sapore casalingo che non delude mai.

Se tira, mola e meseda è quell’espediente linguistico che consente il salto all’esito finale della storia, c'è solo una cosa da dire per concludere: questa trattoria è una garanzia per tutti. Consigliata la prenotazione.