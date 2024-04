La Drogheria di Anna, delizie dall''Italia e dal mondo

Una bottega come quelle di una volta ma con una personalissima attenzione nella ricerca di ogni singolo prodotto. Un piccolo e prezioso rifugio per chi cerca di soddisfare il palato con le delizie di piccoli produttori etici con alle spalle grandi storie di resistenza o nuove coraggiose avventure appena iniziate. Siamo in pieno centro storico a Como, per la precisione in via Diaz, dove nel 2019 Anna Roncoroni, lasciata alle spalle l'esperienza precedente nello stesso settore, ha deciso di proseguire da sola il suo viaggio gastronomico.

Tanti prodotti scelti con una cura meticolosa durante i suoi tour in avanscoperta per poter poi offrire nella sua Drogheria il meglio del suo raccolto: racconti e prodotti dall'Italia e da tutto il mondo. Tanta esperienza, tanto ascolto, anche dei clienti più affezionati che spesso le suggeriscono nuove visioni, e tanta passione che si traduce nei colori e nei sapori dei prodotti esposti nei suoi scaffali di Anna.

I nomi sono tanti ma vale la pena ricordarne alcuni tra i più significativi: Gambuzza con il suo sesamo di Ispica, presidio Slow Food; dal Cilento le Alici di Menaica. altro presidio Slow Food; da Casatenovo Marco Colzani con il caffè, le confetture, i succhi di frutta e il cioccolato; Terre Exotique con le spezie dal mondo; il riso carnaroli di Igea Adami da Busolengo, nel Vercellese; il miele biologico di Luciano Mazzola a Erba; la pasta Gentile da Gragnano e la pasta Fabbri dalla Toscana; le nocciole tostate in forno a legna dall Alta Langa, il pesce di lago e gli oli di oliva migliori.

E poi ancora Romanengo Confetteria in Genova, cioccolato e frutta candita; dalla provincia di Cuneo l'Atelier Reale con i biscotti, il panettone, la colomba e i grissini, il cioccolato; Claudio Corallo da São Tomé e Principe, nel Golfo di Guinea; la liquirizia Naturemed dalla Calabria; il gianduiotto fatto a mano di Giordano da Torino e ancora i te Drogheria di Anna non mancano nemmno i distillati, i liquori e anche il vino naturale, acquistato direttamente dai produttori o da Velier, azienda genovese che grazie al marchio TripleA, una delle tante intuizioni di Luca Gargano, ha aperto la strada ai piccoli vignaioli senza trucco in tempi non sospetti. E infine le birre, appena introdotte: Birra du lac da Galbiate.

Il resto, quello che ci siamo dimenticati, è tutto da scoprire alla Drogheria di Anna, dove ogni piccola cosa viene raccontato con la stessa grande cura con cui viene scelta. C'è davvero un mondo da scoprire, o riscoprire, soprattutto per chi ama dedicare del tempo a chi rispetta la terra in ogni suo gesto. Una ragione in più per mettere in tavola non il solito cibo ma un piccolo gioiello da gustare come se fossimo in viaggio.