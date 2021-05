Dove mangiare immersi nel verde lontani dal caos: 7 locali molto particolari

Alcune attività, oltre a essere immerse nel verde, sono collocate in una posizione strategica, dalla quale è possibile ammirare un panorama incredibile dove poi godersi belle passeggiate nella natura. Questa piccola guida non ha certo la pretesa di essere esaustiva rispetto alle molte proposte del territorio, ma è comunque un piccola traccia da cui partire per soddisfare occhi e palato. Nel segno del 7 ma senza fare classifiche.

1 - Cascina Respaù (Baradello)

Trattoria e ostello nel parco della Spina Verde a Como, sulla passeggiata che porta a sentieri che offrono scorci incredibili. Un luogo unico a due passi dalla città, La Cascina Respaù è infatti situata a circa 5 minuti a piedi dal Castel Baradello. e a 10 minuti a piedi dalla Basilica di Sant'Abbondio. Il ristorante, con un grande spazio all'aperto, serve ottimi piatti tipici, all'interno di un menu fatto di un mix di cucine regionali e creative. Luogo apprezzato per l' ambiente rilassato in mezzo alla natura, per la buona cucina e la selezione di vini naturali. Cascina respaú, un luogo dal sapore medievale, non è la solita baita.

Via Santa Brigida e Respau', 22100 Como CO

Telefono: 031 523662

2 - Baita Monte Goi (Albate)

In cima a quel gioiello della Valbasca, si trova questa splendida location. Per la precisione siamo ad Albate, a solo 2 chilometri dal centro di Como, tra gli alberi del Monte Goi e del parco Spina Verde, dove troviamo un luogo unico ed una location incantata. La baita Monte Goi è perfetta per chi vuole unire al piacere della convivialità a tavola nella natura, su sentieri non impegnativi ed accessibili a tutti. La cucina, alla Baita Monte Goi, è fatta di poche semplici regole: la scelta di alimenti freschi e di qualità, l'amore e il rispetto quotidiano per tutto ciò che viene preparato, la scelta di piatti della tradizione e la preparazione dei dolci rigorosamente fatti in casa.

?Via alla Zocca, 33, 22100 Como CO

Telefono: 349 104 6482

3 - Azienda Agrituristica Camanin - Barni

L’azienda agricola Camanin è una piccola realtà di montagna a conduzione familiare, sita nel cuore del triangolo lariano, nella magia naturale della Conca di Crezzo, a Barni. Allevano una trentina di capre da latte di razza Camosciata delle Alpi e qualche gallina. Coltivano un orto, alcuni filari di more e lamponi e qualche albero da frutto. Trasformano il latte crudo, non pastorizzato, in formaggi freschi e stagionati, yogurt e gelati. Con i vegetali producono genuine confetture e conserve. Tutte prelibatezze che si possono degustare nel loro ristorante Camanin dove si gode di un panorama unico e di piatti davvero naturali.

Località Crezzo, Barni

Telefono: +39 349 871 5492

4 - Al Marnich (Schignano)

L’agriturismo Al-Marnich, in Val d'Intelvi a Schignano, propone ai propri ospiti, un ristorante caratteristico e rustico (ambiente molto romantico), dove si possono degustare pietanze caserecce, tutte preparate con ingredienti selezionati, di cui molti: proventienti da agricoltuara BIO, da produttori locali a “Km 0” e della loro rigorosa produzione: ortaggi vari, formaggi di capra e vaccini, salami, marmellate di more e lamponi, pasta fresca e molto altro. Immerso nel verde in una zona da dove si possono programmare diverse escursioni.

Località Marnico, 8, 22020 Schignano CO

Telefono: 031 819242

5 - La Cassinazza (Orsenigo)

Entrando nel bosco brughiera di Orsenigo, dopo circa 700 metri di strada sterrata, passando tra un tunnel di rigogliosa vegetazione si giunge alla cascina “Cassinazza”. un’oasi di natura a portata di mano. La Cassinzza è un luogo suggestivo in cui potrete assaporare carni, salumi e formaggi prodotti da aziende agricole locali, verdure e frutta direttamente dai campi circostanti, coltivate in maniera naturale. La calma e la tranquillità del luogo vi faranno capire quanto sia giusto ogni tanto pensare a se stessi, gustando piatti preparati con prodotti nostrani e poi dedicandosi a passeggiate nel verde. Il ristorante dell’agriturismo è aperto tutti i giorni e offre una cucina tradizionale locale; il tutto sempre all’insegna della qualità e della genuinità dei prodotti, che in gran parte sono di produzione interna. Materie prime di qualità che permettono di offrire pietanze freschissime come la pasta fresca, gli gnocchi, ravioli fatti e i dolci tutti accuratamente preparati in casa.

Cascina Cassinazza, 2 - Orsenigo

Telefono: 031 631468

6 - Buena Vista (Anzano del Parco)

L’Agriturismo Buena Vista si trova ad Anzano del Parco nel luogo dove nacque la Fattoria Scaldasole e venne creato il primo yogurt biologico, dolce e cremoso da tutti considerato il più buono. Lontani dalle case, in cima alla collina che sovrasta la valle del Parco del Lambro, arriverete nel vostro ristorante dove potrete gustarvi ottimi piatti immersi nel verde e circondati da un paesaggio incantevole. Un'atmosfera lontana dal frastuono vi farà sentire come a casa. I menù sono costruiti con piatti di alta cucina ma anche semplici, gustosi e digeribili. Tutti prevalentemente con i prodotti biologici della loro fattoria.

Via Cavogno, 6, 22040 Anzano del Parco CO

Telefono: 344 220 5605

7 - Bel Musin (Lurate Caccivio)

L'agriturismo Locanda Bel Musin si trova a Lurate Caccivio, in provincia di Como. Facilmente raggiungibile attraverso le più praticate strade statali e dalla panoramica autostrada dei laghi, è il luogo ideale nel quale rifugiarsi e rigenerarsi dalle fatiche e dallo stress quotidiano. Il complesso fa parte dell' azienda agricola Romanè, fondata ad Olgiate Comasco nel 2007, che produce in proprio prodotti sani, genuini e di qualità. Presso lo spaccio agricolo è infatti possibile acquistare i prodotti a km 0 dell'azienda, dall'olio extravergine d'oliva ai formaggi, mozzarelle, conserve, salumi e molto altro ancora. La struttura grazie alla presenza di un centro di allevamento equini, propone una cucina locale di pasta fatta in casa, secondi di carne e l'esclusiva Agripizza, realizzata con ingredienti e materie di produzione propria.

Via Giovo 14/d

Telefono 031943132