I 10 migliori rifugi sul Lago di Como

Salire in quota, a piedi o in mountain bike, non conosce stagione. Così, insieme alle 5 migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: queste mete sono facilmente raggiungibili da tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa bella stagione estiva: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Molti di questi rifugi sono particolarmente apprezzati dagli amanti della montagna anche nelle belle giornate autunnali, godendo da queste vette di incredibili panorami. E soprattutto di luoghi mai affollati.

Rifugio San Jorio - Valle Albano

A ridosso dell’omonimo passo (mt.2014) situato sul confine italo-svizzero offre possibilità di escursioni con diversi livelli di difficoltà, ma sempre ricchi di meravigliosi scorci panoramici e incontri “ravvicinati” con la fauna locale. Il Rifugio San Jorio, ex caserma della Guardia di Finanza, è situato poco sotto l'omonimo passo che collega l'alto Lario con Bellinzona ed il Verbano, mettendo in contatto le valli Albano e San Jorio in Italia, con la val Morobbia in Svizzera. Il passo era parecchio frequentato nei secoli scorsi; da qui passava la seta prodotta a Como e diretta in Germania e il materiale di ferro della Val Morobbia utilizzato nelle officine di Dongo. L’ambiente caldo e accogliente saprà offrire ottimo ristoro dopo le fatiche della salita a piedi o mtb. Posti letto: 25; posti pranzo: 40; posti tavola esterni: 24

Rifugio Dalco - Monti Lariani

Ad una quota di 1000 mt. circondato da castagni secolari si trova il Rifugio Alpino Dalco, una struttura da anni gestita dalla Famiglia Fontana che abbina l’accoglienza tipica dei rifugi montani ad una cucina ricercata e ricca di prodotti locali. Situato nel Comune di Montemezzo (CO) sulla sponda occidentale del Lago di Como è raggiungibile comodamente in Automobile, in Bicicletta oppure a piedi (Via dei Monti Lariani). Da quest’anno sono disponibili anche due appartamenti autonomi per vacanze. Posti letto: 23; posti oranzo: 40; posti tavola esterni: 10; Posti locale Invernale: 4.

Rifugio Venini - Monte Galbiga

Il Rifugio Venini si trova in Val d’Intelvi a 1576 m. Ex caserma fu ricostruita dagli alpini per poi diventare rifugio, con ampia sala con camino per ca 70 posti , camerate e e ca 100 posti sulla terrazza esterna con vista lago. Il gestore offre taglieri di formaggi dell’alpe e della Valtellina, salumi e polenta con brasato, spezzatino con funghi, salsiccia in umido, pizzoccheri e su prenotazione polenta uncia o altro. Dal rifugio e dintorni si gode una vista panoramica d’eccezione sul lago di Como e di Lugano, sul Gruppo del Rosa, sulle montagne della Valchiavenna, il Monte Disgrazia in Valmasino, il Legnone e Legnoncino la Grigna, i Corni di Canzo, San Primo, il Sasso Gordona e il Mte Generoso. Posti letto: 40; Posti pranzo: 60; Posti tavola esterni: 100.

Rifugio SEV - Corni di Canzo

Nella zona di Pianezzo, a fianco dei Corni di Canzo, meta abituale degli escursionisti del nostro territorio lecchese, è situato il rifugio della Società Escursionisti Valmadreresi; iniziato nel 1957 e i cui lavori terminarono nel 1964 grazie al contributo di numerosi soci volontari. La struttura, un’ottima costruzione a due piani che domina un ampio e caratteristico paesaggio, è aperta tutti i sabati e le domeniche, oltre che durante il periodo estivo del mese di Agosto e tutti i mercoledì da marzo ad ottobre e ha una disponibilità di 75 posti letto. Posti letto: 75; posti pranzo: 100; posti tavola esterni: 3; posti locale invernale: 1.

Capanna Mara - Alpe del Vicerè

La Capanna Mara a 1125 metri, è situata tra i monti Bolettone e Palanzone, nel Triangolo lariano (Co) e precisamente poco sotto il valico (Bocchetta di Lemna) che mette in comunicazione la val Bova e la val di Gaggia. La via di salita più percorsa è quella che parte dall'alpe del Viceré (n. 23), sopra Erba. Qui si parcheggia a pagamento l'auto. Si cammina in salita seguendo le indicazioni per il Rifugio Cacciatori e in seguito per la Capanna Mara. La si raggiunge in 45 minuti superando un dislivello di 225 metri.

Rifugio Riella - Monte Palanzone

Il Rifugio Riella è situato sul versante ovest del Monte Palanzone in posizione panoramica sul sottostante Lago di Como e sulle Prealpi Lombarde. Da Asso (Co) si sale con l'auto alla Colma del Piano (1124 m), dove si trovano due parcheggi a pagamento. Si imbocca il sentiero seguendo il segnavia per il monte Palanzone salendo nel bosco. Raggiungibile dall'Alpe del Vicerè, da Sormano, da Rezzago, dal Pian di Nesso, da Caslino e da Palanzo. Posti letto: 25; Posti pranzo: 60; posti tavola rsterni: 30.

Rifugio Prabello - Sasso Gordona

Il Rifugio Prabello si trova in provincia di Como ed è posto sullo spartiacque tra la Valle d’Intelvi e la Valle di Muggio al confine tra Italia e Svizzera. Sorge su una bella terrazza naturale, sempre al sole, e circondata da un’incantevole paesaggio che spazia verso il lago di Como, Bellagio, il Legnone, le Grigne, i monti lariani, il Monte Generoso il Monte Croce e di lontano il Pizzo Badile, il Pizzo dei Tre Signori ed il Bernina. Punto di passaggio delle “bricolle” e posto di frontiera, ex caserma della Guardia di Finanza è uno dei posti tappa e d’appoggio della Via dei Monti Lariani che traversa i monti della sponda ovest del lago di Como da Cernobbio a Sorico (125 Km). Posti letto: 25; posti pranzo: 50; posti tavola esterni: 30.

Rifugio Murelli - Monti Lariani

l Rifugio Murelli sito a 1.200 m di altitudine è situato sulla Via dei Monti Lariani, in posizione panoramica sul sottostante lago di Como.

Nell’ottobre del 1999 subì un grave incendio che distrusse completamente il tetto e causò altri gravi danni, ora completamente ristrutturato e aperto al pubblico tutti i giorni per tutto l’anno. Gestito dalla famiglia Pirotti. Da Cernobbio (Co) si prende la strada per il monte Bisbino fino alla Ca Bossi, punto di partenza dell'escursione, in località Alpe Piella (1188 m). Si prende la stradina sterrata in discesa verso il cancello dell'Istituto dei Padri Somaschi. Seguendo i segnali del sentierp si raggiunge il Rifugio Bugone (1119 m), sulla omonima colma. Da qui si prosegue nella faggeta alternando alcuni tratti quasi in piano a brevi salite. Posti letto: 25; posti pranzo: 130; posti tavola esterni: 30; posti locale invernale: 130.

Rifugio Menaggio - Monte Grona

Situato in località Mason del Fedee a 1400 m, in posizione panoramica, sulla sponda occidentale del lago di Como. Si sale da Breglia (carrozzabile da Menaggio, Co) con il Sentiero Basso in 1 ora seguendo le indicazioni, su sentiero e strada sterrata, quasi in piano, tra betulle e faggi, poi su sentiero con ripidi zig-zag in vista del lago sottostante fino al rifugio (1355 m). Offre ristoro e pace, trekking, roccia, mountainbike, ferrata. 19 posti per dormire, 40 per mangiare piu 30 esterni. 7

Rifugio Garzirola - Monte Garzirola

Il Rifugio Garzirola è situato sulle pendici meridionali dell'omonimo monte. Come quasi tutti i rifugi nei pressi del confine italo elvetico è stato ricavato da una ex caserma delle Guardia di Finanza. Nuova gestione. Aperto tutti i giorni, si offre cucina tipica con specialità locali e non. Località di partenza è Dasio (m. 1104). Con la statale 340 Regina seguiamo il lago di Como fino a Menaggio. All'uscita dalla galleria (km. 32.1) continuiamo, sempre con la statale 340, verso Porlezza e la Svizzera. Posti letto: 62; posti pranzo: 100; posti tavola esterni: 70; posti locale Invernale: 1.