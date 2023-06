Scappo dalla città: la vista, la natura e la Capanna Mara

Seppure l'estate non sia ancora esplosa, basta un raggio di sole per scaldare una città in balia del turismo. Il Rifugio Capanna Mara è situato tra i monti Bollettone e Palanzone e precisamente poco sotto il valico che mette in comunicazione la Val Bova e la Val di Gaggia. Salire alla Capanna Mara dall'alpe del Vicerè è una passeggiata semplice e adatta a tutti, una passeggiata per nulla impegnativa dal punto di vista fisico. Raggiunta l'Alpe del Vicerè dal paese di Albavilla,in prossimità di Erba, si attraversa una strada asfaltata e abbastanza larga, sino a raggiungere l'Alpe in pochi minuti dove poi si trovano diversi parcheggi liberi. Da qui si prosegue a piedi seguendo la strada asfaltata che continua alla destra rispetto al campeggio Riella e conduce in circa 10 minuti al rifugio Cacciatori, dove termina il tratto asfaltato e percorribile dalle autovetture.

Dal rifugio parte quindi una carrozzabile cementata che ci conduce sino alla Capanna Mara, alternando tratti con pendenze lievi o quasi nulle a tratti dove solo per pochi metri le pendenze diventano abbastanza impegnative. Raggiunta la Capanna in circa 40 minuti, da qui si possono ammirare nelle giornate migliori un bellissimo panorama sia verso il lago di Como si verso la pianura e i laghi di Alserio e Montorfano. Ma soprattutto alla Capanna Mara si può mangiare, cenare, pernottare (per info e prenotazioni telefonare allo 392.8926865) e partecipare alle numerose iniziative culturali, come ad esempio "Appunti all'aria aperta" che soprattutto in questa stagione animano il luogo. E poi certamente da qui, dalla Capanna Mara, è possibile ripartire per altre mete o percorrere al ritorno altri itinerari di discesa.

