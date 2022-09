Ultimo weekend d'estate, le 10 migliori gite sul Lago di Como

8 . A Pigra in funivia

Forse il mezzo più veloce, idrovolanti a parte, per osservare il lago di Como dall'alto. La realizzazione della funivia Argegno-Pigra, ad opera della Ditta Badoni, permette infatti di raggiungere in solo 4 minuti, superando un dislivello di 648 metri, il più bel terrazzo esistente nelle prealpi Comasche. Due cabine da 12 posti si alternano lungo un percorso che ha pendenze notevoli, dal 71% al 95%, e permettono al viaggiatore di godere di un'incomparabile vista sul lago e sui monti circostanti. L'importanza di quest'opera non è certo solo turistica, infatti, essa costituisce ancora oggi un vero e proprio cordone ombelicale fra il paese, Pigra, e la riva del lago dove vi è la possibilità di raggiungere Como o Bellagio tramite i battelli della navigazione del lago di Como. Rimane inoltre la funivia più ripida d'Italia (non tenendo in considerazione la piccola funivia del Santuario del Sacro Monte di Varallo). Continua

9 . Per crotti

Su queste pagine ci siamo occupati delle osterie sul lago di Como, dei migliori agriturismi del nostro territorio, dei ristoranti immersi nel verde, della cucina tradizionale e di quella etnica, di sushi e pizzerie a domicilio, di locali vegani. Insomma abbiamo provato ad accontentare tutti i palati cercando il meglio per ogni categoria della ristorazione lariana. In questa nuova rubrica, siamo invece ripartiti dalle degustazioni, ovvero provando a raccontarvi la nostra personale esperienza in ogni ristorante che abbiamo provato per voi. Dopo Morris a Erba e Tira Mola e Meseda a Como, San Biagio a Orsenigo, Trattoria del Porto a Careno, siamo andati a trovare uno dei lacali più tipici del Lario, il Crotto Isidoro di Stazzona. Il crotto è una cavità naturale tipica delle regioni montuose delle Alpi, in particolare delle zone di Como e Lecco a ridosso del lago, della Valchiavenna e del Canton Ticino. All’interno di queste cantine naturali scavate nella roccia soffia il Sorèl, una correnta di aria fresca che proviene dal sottosuolo e che mantiene nell’ambiente temperatura e umidità costanti tutto l’anno. Continua.

10 . Trattoria con vista

In questa bella stagione i ristoranti del Lago di Como sono sono ancora particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. Un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del lago di Como. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai locali immersi nel verde, abbiamo scelto sette locali facili raggiungere dopo una bella passeggiata sul Lario. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla nostra esperienza, sulla loro storia e tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo offrendo la migliore cucina della tradizione lariana. Continua.