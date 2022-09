5 eventi da non perdere nell'ultimo weekend d'estate a Como e dintorni

1 - Lake Sound Park

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre, nell’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO), andrà in scena la prima edizione del LAKE SOUND PARK una 3 giorni di concerti per celebrare la musica a tutto tondo. Nato da un'idea di Mynina, agenzia che produce numerosi eventi e spettacoli tra Como e Lugano e supportato da Villa Erba e dal Comune di Cernobbio, LAKE SOUND PARK trasformerà l’area dell’ex galoppatoio in un “Parco della Musica” sulla sponda dello splendido Lago di Como, immersi nella natura incontaminata, tornando a riempirsi di emozioni e di musica, con palco e zona food e beverage e con 12 artisti sul palco: un vero e proprio happening musicale che inizierà al tramonto ed accompagnerà il pubblico presente fino a notte fonda. Continua.

2 . Lake Como Design Festival

Lake Como Design Festival annuncia la sua quarta edizione – dal 17 al 25 settembre a Como – rinnovando il suo format fatto di mostre, talk ed eventi all’interno di luoghi storici, inediti o dimenticati del territorio comasco e della città. Il concept del festival punta ad instaurare un dialogo originale

tra storia, architettura, design e arte. Il tema di questa edizione, ideata come sempre da Lorenzo Butti, sarà il Neo-nomadismo, un concetto che spazia in modo fluido tra la vita reale e quella digitale: una ricognizione sui nuovi nomadismi culturali e lavorativi, su quelli da sempre presenti nella storia dell’umanità e legati oggi al divario economico e ai cambiamenti climatici. Un'indagine su come il costante movimento di persone stia caratterizzando questo momento storico, influenzando anche la creatività. Continua.

3 . Parolario

Sarà Cernobbio – e in particolare Villa Bernasconi con il suo giardino – ad ospitare la ventiduesima edizione di Parolario, fino al 18 settembre 2022.

Il Festival, il cui titolo sarà “Presente Buzzati. Vita, opere ed eredi di un autore moderno”, riporterà a Cernobbio la figura dell’autore del “Deserto dei Tartari” a 21 anni dalla storica mostra “Dino Buzzati. Parole e colori” -che era stata ospitata proprio a Villa Bernasconi nel 2001 - e a 50 anni dalla morte del grande autore. La scelta di dedicare il Festival a Buzzati nasce come naturale proseguimento dell’approfondimento fatto in occasione della bella mostra “Dino Buzzati. Parole e Colori” che si era tenuta a Villa Bernasconi nel 2001 (lo stesso anno in cui è nato Parolario), mostra voluta dal Comune di Cernobbio e dalla moglie di Dino Buzzati, la signora Almerina, e curata da Luigi Cavadini. Dopo venti anni si ritorna al punto iniziale, quando è nato tutto, ma con tante novità, spunti e sguardi nuovi. Buzzati è stato un personaggio poliedrico e visionario: in questo sta la sua inesauribile fonte di ispirazione per moltissimi giovani. Continua.

4 . The Code of Universe

Di cosa è fatto l'Universo? Qual è la natura delle leggi fisiche che rendono possibile la vita? Perché c'è qualcosa invece di niente? Queste sono alcune delle domande che guidano la nostra infinita ricerca. Curiosità umana, creatività e collaborazione sono le tre chiavi per decifrare il Codice dell'Universo. La storia dell’Universo e dell’Uomo che cerca di scoprirla è un bellissimo romanzo, di cui ancora non conosciamo l’ultimo capitolo. Fondazione Volta in collaborazione con il CERN di Ginevra, Confindustria e l’Università degli Studi dell’Insubria ci accompagneranno attraverso i capitoli di questo romanzo grazie alla mostra “The Code of the Universe”: 16 pannelli fotografici esposti dall’8 al 30 settembre in Piazza Verdi a Como racconteranno i risultati della ricerca, lo sviluppo tecnologico e soprattutto l’emozione di essere “cercatori di conoscenza”. Continua.

L'associazione L'isola che c'è - Rete Comasca di Economia Solidale, il Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria e la Cooperativa Sociale Ecofficine, organizzano L'isola che c'è al fine di mettere in relazione esperienze di economia sostenibile e di volontariato con il territorio attraverso una rete virtuosa, costruita in oltre quindici anni di attività dall'insieme dei soggetti che costituiscono la solidarietà comasca. La Fiera è un laboratorio di ricerca di azioni, progetti, aspirazioni e idee, produzioni, consumi consapevoli e relazioni con un alto valore etico e solidale: la solidarietà e il volontariato, la sostenibilità ecologica, la valorizzazione del territorio, la centralità delle relazioni, la difesa e la promozione dei beni comuni, la partecipazione democratica sono i protagonisti a L'isola che c'è. Continua.