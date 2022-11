Le 10 migliori gite sul lago di Como per il secondo weekend di novembre, la nostra guida

Secondo fine settimana di novembe con il meteo che promette ancora buon tempo almeno sino a sabato. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le innumerevoli gite e passeggiate che si possono fare sul lago di Como. Qualche meta per trascorrere ancora all'aperto questo primo fine settimana di ottobre. Una guida con tutte le escursioni sul Lario adatte alla stagione autunnale.

1 . Via Verde

Se avete buone gambe, non c'è confine che tenga. E sappiamo bene quanto le passeggiate e il nostro lago di Como siano un rifugio di bellezza nella natura soprattutto con l'arrivo dell'autunno. E proprio da Rovenna, o ancora prima dalla Cascata di Cam, con Moltrasio nuova Banidiera Arancione TCI. parte un lungo percorso accessibile a tutti che arriva fino a Laglio attraversando Moltrasio da dove si gode una vista incredibile del Lario, e Carate Urio. Ma non solo, perché lungo questo agevole sentiero, la Via Verde, che corre dritto dritto lungo il Lario, vi sono molti punti interessanti da osservare come puntualmente segnalato dai cartelli di "Moltrasio, Storia d'acqua e di pietra". Vediamoli insieme. Continua.

2 . Rifugi del Lario

Salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un'esperienza che offre diverse opportunità anche in autunno. Così, insieme alle migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: a queste mete ci possono arrovare facilmente tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa stagione: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Da queste vette si godono incredibili panorami. E soprattutto di luoghi mai affollati. Continua.

Le opportunità offerte dal Lago di Como e dai suoi magnifici dintorni sono davvero moltissime anche in questo mese di passaggio. Ecco quindi una piccola guida per trascorrere il cambio stagione all'insegna della natura, delle leggende, dell'arte e della bellezza: balconi panoramici, camminate, escursioni in bici, rifugi e molto altro ancora in questi giorni che ci accompagnano lentamente all'arrivo dell'inverno. Continua.

4 . Il borgo di Corniga

Un luogo magico, nascosto tra le valle del Lario quasi a voler vivere di una bellezza riservata. Ma raggiungere il borgo di Corniga, frazione del Comune di Colonno, è tutt'altro che difficile. Partendo da Como, se non avete voglia di usare l'auto, ci si può imbarcare in piazza Cavour alla volta di Argegno: con l'aliscafo la si raggiunge in 20 minuti, con il battello in un'ora. Dall’imbarcadero di Argegno si raggiunge poi a piedi stazione della funivia per Pigra posta all’estremità nord del paese (direzione Menaggio). In 5 minuti, mostrando un panorama mozzafiato sul lago di Como, la funivia vi porta da 200 a 880 metri. Continua.

Dici foliage e subito pensi ai colori del New England, ai quei viaggi lontani per ammirare la bellezza delle tinte d'autunno nel loro massimo splendore. Eppure, come dimostrano le spettacolari riprese aeree di Valerio Carletto, che anche quest'anno ha immortalato i meravigliosi colori di questa stagione, lo stupore ci prende per mano anche a pochi passi da casa. E lo fa in quella Val d'Intelvi dove il fotografo e specialista di riprese col drone ha colto ancora una volta la magia del nostro territorio. Scatti magici che invogliano a visitare un paesaggio mozzafiato che ha ben poco da invidiare alle mete più ambite di questa stagione. Continua.

6 . Eremi e Santurari "E con te passare il giorno a visitar musei, monumenti e chiese parlando inglese. E tornare a casa a piedi dandoti del lei". Perfettamente aderenti al credo battistiano, abbiamo pensato di raccogliere in questa nuova guida i nostri "viaggi sacri". Il meglio delle chiese e dei santuari che abbiamo visitato e fotografato per voi in questi mesi trascorsi sul nostro meraviglioso lago di Como. Angoli di rara bellezza da cui si godono panorami mozzafiato soprattutto in primavera. E allora ecco le dieci meraviglie del cielo che proteggono il Lario. Partiamo? Perché no. Continua.