5 eventi da non perdere a Como e dintorni durante il secondo weekend di novembre

Fino all'8 gennaio torna a Como Miniartextil, la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale che per la sua 31° edizione ha scelto come titolo Rosa Alchemico, un invito a nuove forme di positività ed energia, un inno a un colore che trasmette un?idea di libertà pacifica che, unita al concetto quanto mai attuale di alchimia e mescolanza, appare la combinazione perfetta per liberare nuove idee. Ospitata per questa edizione negli spazi della settecentesca Villa Olmo, Miniartextil vede la partecipazione di nomi internazionali per la prima volta a Como, come Marinella Senatore, artista internazionale reduce dal Festival Alliance des Corps la cui pratica è caratterizzata da una forte partecipazione collettiva, o Jacopo Benassi già presente con i suoi lavori alla Tate di Londra e al Palais De Tokyo di Parigi. Continua.

Terza opera in cartellone è La Gioconda, di Amilcare Ponchielli, in scena per la prima volta al Teatro Sociale di Como con replica domenica 13 alle ore 15.30. A mettere in scena il dramma veneziano sarà il regista, scenografo e costumista Filippo Tonon, che vanta una lunga esperienza come assistente alla regia di importanti registi d?Opera come Zeffirelli, Pizzi, De Ana, prima di lavorare come regista nei principali teatri d?opera italiani e internazionali, mentre a dirigere l?Orchestra della Fondazione Arena di Verona sarà Francesco Ommassini. Tonon curerà anche scene e costumi (questi ultimi insieme a Carla Galleri), mentre le coreografie saranno affidate a Valerio Longo e le luci alla pluriennale esperienza di Fiammetta Baldiserri. Continua.

Sosteniamo i locali del territorio?: è questo lo spirito che, fino al prossimo 20 novembre, animerà nuovamente la rassegna gastronomica Selvatica, organizzata da Confcommercio Como e dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi Como, giunta quest?anno alla sua quarta edizione. L?iniziativa offre a trattorie e ristoranti aderenti l?occasione di valorizzare il proprio talento e la propria conoscenza del territorio senza limiti al numero di portate a base di ingredienti selvatici e con l?articolazione di uno o più menù, che possono comprendere pietanze realizzate appositamente oppure già presenti nella carta dei locali. Continua.

Cenando & Ballando fin dal 2002, ovvero più o meno da vent'anni fa divertire mettendo insieme musica, ottimi piatti, qualcosa di buono da bere, amici, sorrisi e voglia di far tardi ballando... Vent'anni fa eventi di questo tipo, semplicemente, quasi non c'erano, ma Cenando & Ballando già spopolava. Oggi che invece le cene musicali non si contano, Cenando & Ballando è l'Originale, un evento che ha fatto scuola e resta unico per l'atmosfera scanzonata e divertente che riesce a creare. . Continua.