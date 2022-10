La meraviglia del foliage in Val d'Intelvi, l'autunno visto dal drone

Dici foliage e subito pensi ai colori del New England, ai quei viaggi lontani per ammirare la bellezza delle tinte d'autunno nel loro massimo splendore. Eppure, come dimostrano le spettacolari riprese aeree di Valerio Carletto, che anche quest'anno ha immortalato i meraviglosi colori di questa stagione, lo stupore ci prende per mano anche a pochi passi da casa. E lo fa in quella Val d'Intelvi dove il fotografo e specialista di riprese col drone ha colto ancora una volta la magia del nostro territorio.

Scatti magici, come ad esempio quello in apertura dell'articolo, che ci offrono un paesaggio mozzafiato che ha ben poco da invidiare alle mete più ambite di questa stagione. Ecco quindi la Val d'Intelvi rivelarsi dall'alto: con le sue strade tutte curve che si snodano come serpenti nella foresta lariana, con le su luce e il suo vestito d'autunno.