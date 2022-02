Pian d'Alpe, una vetta per ammirare il lago di Como dal cielo

La Val d'Intelvi è un luogo che non finisce di regalare magnifiche occasioni per chi desidera camminare nella natura alla ricerca di panorami mozzafiato. Nelle scorse settimane vi abbiamo portato a San Zeno, poi a Orimento e infine a Erbonne. Da questo magico borgo (foto sotto) siamo ripartiti per raggiungere Pian d'Alpe, un'altra vetta dalla quale il lago di Como si mostra da un'insolita angolatura che mette in fila l'isola Comacina, punta del Balbianello e Bellagio.

Una vista meravigliosa che si manifesta dopo una facile camminata in lieve salita attraverso il sentiero indicato all'interno dell'agglomerato di Erbonne. In poco meno di un'ora si arriva a circa 1000 metri dal'altitudine, dove Pian d'Alpe offre la sua prospettiva unica sul Lario. Da qui si può ripartire per uno dei rifugi storici dei monti lariani, il Prabello, attraverso mulattiere nel bosco e sentieri attorniati da larici. Grazie a questo inverno mite e con poca neve, anche in questa stagione tutti possono raggiungere facilmente la meta.

La Val d'Intelvi

La valle è formata da due rami principali: uno meridionale, percorso dal torrente Telo che sbocca nel lago di Como ad Argegno, e uno settentrionale, percorso dal Telo di Osteno che sbocca nel lago di Lugano a Osteno;[1][2] I due rami sono separati dalla Sella di San Fedele, a quota 735 metri.[2] Un terzo ramo é rappresento dall'alta Val Mara, che forma un altopiano dove sorge Lanzo d'Intelvi. La valle ha quindi una forma di "Y" rovesciata, dove i vertici bassi sono i due sbocchi sui relativi laghi e il vertice superiore è invece posto alla maggiore altitudine, il Monte Generoso (1 704 metri), nel comune di Centro Valle Intelvi, al confine con la Svizzera.