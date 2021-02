Lago di Como, la Cascata del torrente Pizzallo a Moltrasio

Percorrendo la statale 340 Regina del Lago di Como è impossibile non notare all’altezza di Moltrasio una cascata che fa bella mostra di sé a sinistra della strada, proprio nei pressi di un viadotto. Si tratta della Cascata del Pizzallo. Per poterla ammirare più da vicino bisogna lasciare l’auto nei pressi di piazza San Martino, dove si trova la chiesa principale del paese (non lontano dal Municipio).

Dopo aver ammirato lo stupendo panorama sul lago ci mettiamo in marcia. Bastano pochi minuti di cammino: si sale verso Piazza Umberto I, da cui si seguono le indicazioni per “Monte di Liscione – Rifugio Bugone – Rifugio Murelli”. Si passa sotto il ponte della ss340 e poco più avanti sulla sinistra ecco apparire la cascata. La portata del salto d’acqua varia da stagione a stagione, e può risultare molto esile nei periodi di scarse precipitazioni. Ma in ogni caso lo spettacolo dell’acqua che si fa strada attraverso la roccia è sempre un belvedere, così come la vista alle nostre spalle verso il borgo e il lago.

Origine del torrente Pizzallo

La cascata, che si dice abbia ispirato Bellini (1801-1835) nella stesura dell’aria La Sonnambula, ha influito sulla vita dei moltrasini ben oltre la sua bellezza e suggestione, originando quella che nell’Ottocento venne denominata la “valle dei Molini”. Già dal 1722, il Pizzallo, con la ricchezza e l’impeto delle sue acque, muoveva le pale dei ben 11 mulini disseminati lungo il percorso del torrente. Se si considera che all’epoca gli abitanti del paese erano circa 500, è facile pensare che i mulini abbiano lavorato anche per le comunità limitrofe portando prosperità a quella moltrasina. Maggiori informazione su ProMoltrasio.

Nei dintorni

Salento per la bellissima scalinata che corre alla destra del torrente, si arriva dopo pochi minuti di passeggiata ad un bellissimo borgo che gode di una bellissima vista sul lago di Como. Un piccolissimo insediamento storico dove si possono ammirare alcune ville ma anche vecchi case mantenute ancora perfettamente. Un vero gioiello tra i tanti custoditi a Moltrasio.