Lago di Como, addio estate: le quattro stagioni viste dal drone

Diversamente da quanto si pensa, l'inizio della nuova stagione non cade sempre lo stesso giorno. Quest'anno arriverà domani, 22 settembre, alle 20.21, quando l'equinozio d'autunno decreterà la fine della stagione estiva. Non tutti gli anni questo momento arriva sempre nello stesso giorno, dato che può cambiare a seconda della coincidenza o meno dell'anno solare con il nostro calendario gregoriano: generalmente si verifica tra il 22 e il 23 settembre. Per questo 2021, come detto, la data è appunto quella del 22 settembre. Salutiamo quindi l'estate, anche se meterologicamente non ci abbandonerà subito, con questo splendido video di Valerio Carletto che omaggia le quattro stagioni incorniciandolole nella magia del lago di Como.