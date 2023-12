Le 10 migliori gite sul lago di Como nel lungo weekend di Natale

Primo fine settimana d'inverno con il meteo che promette per lo più giornate di sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo lungo weekend di Natale. Qualche meta per trascorrere all'aperto questi giorni di festa sino a Santo Stefano. Una guida con tutte le gite sul Lario, sul Ceresio e dintorni.

1 . Monte Moregallo

Il monte Moregallo si trova sul confine tra il comune di Valmadrera, a sud, e quello di Mandello del Lario, a nord. È una montagna massiccia e dirupata. Dai dolci prati della cima scendono tre creste principali: la breve cresta sud-ovest, che collega il Moregallo ai Corni di Canzo, e le creste est e nord che si tuffano nel lago di Como. I tre versanti da esse formati sono assai diversi: quello settentrionale è prevalentemente boscoso; quello meridionale, che domina Valmadrera, è movimentato nella parte superiore da stratificazioni rocciose verticali che formano numerose creste e speroni; quello orientale, il più selvaggio e imponente, precipita nel lago con canaloni e alte pareti verticali.

Molto probabilmente (anzi, quasi sicuramente) il Monte Legnoncino, 1.714m sul livello del mare, nell’Alto Lario, è la montagna più panoramica del nostro territorio. Dalla sua vetta, dove è posizionato un inconfondibile crocione, si ha una vista mozzafiato sul Lago di Como, sul vicino Monte Legnone, sulla Grigna settentrionale, sulle montagne della Valtellina e della Svizzera. Inoltre, è molto semplice da raggiungere. Continua

3 . La magia della neve

Seppure nella nostra guida settimanale abbiamo già suggerito alcune delle migliori gite da fare sul lago di Como in autunno, una stagione capace di regalare anche a dicenbre scorci meravigliosi, dove certo non manca la splendida Val d'Intelvi, regno prediletto dell'appassionato fotografo Valerio Carletto. E ancora da questa magica terra che si affaccia su due laghi, il Lario e il Ceresio, arriva un'altra dimostrazione della bellezza da cui siamo circondati. Continua

4 . Sasso di Musso

Un altro luogo del lago di Como davvero ricco di bellezza e di storia, cosi come riporta in uno sritto molto articolato Silvia Fasana. Il territorio di Dongo e di Musso è dominato da un imponente sperone roccioso calcareo, il Sasso di Musso, che pare gettarsi a picco nel lago di Como. Il rinomato marmo bianco-grigiastro locale, duro e compatto, cavato già in epoca romana, fu largamente utilizzato per la costruzione di monumenti e chiese, tra cui il Duomo di Como. Data l’estrema vicinanza delle cave con le acque del lago, i blocchi di marmo venivano calati con funi e poi con cavi metallici lungo una corsia lastricata che terminava nel porto. I blocchi di scarto erano invece portati a dorso di mulo o da teleferiche fino al frantoio in riva al lago dove venivano frantumati. Continua

5 . Tesori del Lago di Como

Sono davvero molti i tesori nascosti o meno noti del Lago di Como. Dopo quelli di Pognana, dalla cui chiese si gode di un panorama mozzafiato, vi proponiamo un altro piccolo gioiello. Partendo da Como, si può salire verso Canzo e Asso per poi scendere a Valbrona e arrivare lungo il tratto lecchese del Lario dove si distende Oliveto Lario, il Comune che unisce Onno, Vassena e Limonta. All'interno di questo piccolo paese sulla strada che porta a Bellagio, c'è una piccola stradina, la si percorre solo a piedi, che conduce sino alla chiesetta della Beata Vergine Annunciata del Moletto. Non occorre nemmeno credere in Dio per essere avvolti dal suo fascino, per arrendersi al suo richiamo spirituale. Continua

6 . Voglia di Spa

Sentiamo spesso parlare di benessere, di massaggi, di luxury spa. Ma non è facile orientarsi tra le tante offerte proposte anche a Como e dintorni. Quali sono, tra novità e storia, le più interessanti? Iniziamo col dirvi che molte, pur trovandosi all'interno di lussuosi alberghi, sono aperte a tutti per la maggior parte dell'anno. Noi ne abbiamo selezionate alcune ma soprattutto abbiamo provato a darvi qualche suggerimento sulle specialità offerte da ogni Spa del lago di Como - ma partendo da una piccola fuga in Brianza per poi arrivare anche in Canton Ticino dove ci sono alcune Spa molto note - e segnalandovi alcuni trattamenti speciali che potrete testare solo in questi paradisi del benessere. Insomma tante coccole per il corpo e per la mente in ambienti davvero esclusivi. Continua

7 . Ville e parchi in autunno

Il Lago di Como è conosciuto a livello internazionale anche grazie alle spettacolari ville storiche con i loro parchi botanici che si affacciano sulle sue sponde: il Lario, che sta vivendo un autentico boom turistico, già in passato è stato scelto come luogo di villeggiatura prediletto dai nobili lombardi, che amavano ospitare artisti e letterati. Un'eredità che rimane ben visibile nelle tante ville incastonate come gioielli ad impreziosire il Lario. Alcune ville sono private, altre sono pubbliche ma tutte possono essere visitate. Alcune sono sempre aperte, altre solo in determinati periodi dell'anno, ma non c'è dubbio che la primavera sia la stagione migliore per godere appieno della bellezza dei loro parchi. Ecco quindi una carrellata delle più belle e note ville del Lago di Como e del Ceresio, iniziando dalle Regine della Tremezzina e dai capolavori neoclassici Bellagio. Continua

8 . Santa Maria Maddalena

Tra le tante chiese che si affacciano sul lago di Como, una delle più affascinanti è certamente quella che a Ossuccio, in Tremezzina, si eleva con il suo incredibile campanile dalla forma inconfondibile. L’oratorio di Santa Maria Maddalena, un tempo chiamato -S. Maria Maddalena et hospitale-, è legato all’antico ospizio medioevale per pellegrini. All’oratorio ed al complesso ospitaliero è stata legata per molti secoli anche la famiglia nobile dei Giovio di Como che ne deteneva lo -jus patronato- laicale del complesso, sancito in una bolla papale sin dal 1496 e testimoniata da una lapide del 1506 dal conte Gabriele Giovio alterata però dai successivi interventi di restauro. Continua

9 . Otto Montagne

Con la nuova stagione il lago di Como si riapre a suoi paesaggi più suggestivi. Quelli che lo mostrano in tutta la sua bellezza dall'altro delle loro vette, alcune facilmente raggiungibili, altre da esplorare magari con l'aiuto di una guida esperta. In ogni caso le montagne lariane, e quelle dei suoi dintorni, in estate sono mete sempre suggestive che meritano di essere prese in considerazione da chi desidera aprire gli occhi a questi panorami mozzafiato. Qui abbiamo scelto le 8 montagne da scalare nei primi mesi di questa nuova stagione autunnale. Continua

10 . Sasso Preguda

Forse non tutti conoscono un altro luogo davvero curioso come il Sasso di Preguda (prà Agudio: prato degli Agudio). Un enorme masso erratico di serizzo ghiandone che si trova isolato su uno sperone del Moregallo a 400 metri di altezza del lago e a 647 metri su quello del mare. Ha la forma di un prisma a quattro facce, lungo circa sei metri, largo tre e alto sette per un volume di oltre cento metri cubi. Da questa vetta si gode di una vista mozzafiato sul lago di Como. Continua