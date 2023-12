Lago di Como, la magia di dicembre con la neve

Seppure nella nostra guida settimanale abbiamo già suggerito alcune delle migliori gite da fare sul lago di Como in autunno, una stagione capace di regalare anche a dicenbre scorci meravigliosi, dove certo non manca la splendida Val d'Intelvi, regno prediletto dell'appassionato fotografo Valerio Carletto. E ancora da questa magica terra che si affaccia su due laghi, il Lario e il Ceresio, arriva un'altra dimostrazione della bellezza da cui siamo circondati.

E non poteva che essere la telecamera del drone di Valerio a cogliere un altro istante di magia, una cornice nel quale il lago, e qui in particolare la punta di Bellagio, si mostra in tutto il suo splendore invernale che mette in risalto anche i due rami del lago di Como che si distendono sotto le loro montagne innevate. Un vero e proprio dipinto bianco e blu.

Per quanto si possa essere ormai abituati a questi panorami mozzafiato, neppure noi che ogni giorno alimentiamo il nostro territorio raccontandone ogni scorcio, come ad esempio San Zeno innevata, senza dimenticare le sue eccellenze, borghi compresi, ci siamo ancora arresi allo stupore che continua a generare il Lario, oramai universalmente riconosciuto come una delle mete turistiche da sogno.