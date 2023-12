Che tempo farà fino a Santo Stefano

I due protagonisti principali del tempo sull'Europa nella settimana prenatalizia, come ricordano gli esperti di 3bMeteo, saranno un massiccio anticiclone di matrice sub tropicale a ovest e una profonda depressione di natura artica sul comparto scandinavo. Le due figure antagoniste si fronteggeranno in corrispondenza dell'Europa centrale e nessuna delle due riuscirà ad avere la meglio sull'altra. Questo significa che la circolazione sul Mediterraneo centrale resterà quasi bloccata. L'unica dinamicità che tuttavia non ci riguarderà in modo apprezzabile sarà legata all'evoluzione di un vortice di bassa pressione che dall'entroterra tunisino risalirà verso lo Ionio tra le giornate di mercoledì e giovedì e dalla coda di una perturbazione atlantica che ci lambirà tra giovedì e venerdì. Di rilievo invece potrà essere la ventilazione prevista in progressivo rinforzo dai quadranti nord occidentali a iniziare da mercoledì con una vera e propria tempesta di vento venerdì. Ma vediamo come si svolgeranno le cose fino nel lungo weekend di Natale, ovvero sino al 26 dicembre.

Venerdì 22 dicembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2399m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Sabato 23 dicembre

Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2453m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 24 dicembre

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3098m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì 25 dicembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2075m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 26 dicembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2749m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.