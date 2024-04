Anche il primo maggio a rischio maltempo

Seppure le condizioni siano estremamente variabili, gli esperti di 3bMeteo non sono molto fiduciosi nemmeno per il 1° maggio. Soprattutto al Nord e quindi a Como, dove maggio rischia di iniziare come ad Aprile, ancora pioggia seppure con temperature in lenta risalita. La rimonta anticiclonica che si concretizzerà già nel corso del weekend proseguirà nei primi giorni della prossima settimana, con l'avanzamento di un campo di alta pressione afro-mediterraneo verso l'Europa centro-orientale che coinvolgerà anche per l'Italia. Le temperature aumenteranno già sul finire della settimana e guadagneranno altri gradi fino a martedì, soprattutto al Centro-Sud e al Nordest, con valori che si porteranno di alcuni gradi oltre le medie del periodo, in particolare sulle regioni tirreniche. Il contesto sarebbe improntato alla stabilità atmosferica su molte regioni grazie alla presenza dell'anticiclone, ad eccezione di alcune piogge che potranno interessare il Nordovest e la Sardegna, dettate dall'afflusso di correnti umide meridionali innescate da una depressione iberica.

Questa situazione di prevalente stabilità atmosferica con clima mite potrebbe iniziare a mutare proprio dal primo maggio, quando la stessa depressione iberica avanzerebbe in area mediterranea coinvolgendo anche l'Italia. Se la tendenza sarà confermata il prossimo mese potrebbe cominciare con un incremento dell'instabilità a partire dalle regioni occidentali dello Stivale, con piogge e temporali in avanzamento verso l'Adriatico. In questo contesto dovremmo altresì attenderci un certo calo delle temperature. A seguire nuovi impulsi instabili potrebbero dirigersi dall'Europa occidentale verso la nostra penisola, riproponendo fenomeni di instabilità in avanzamento da ovest ad est nel corso della prima settimana di maggio. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche a causa della distanza temporale. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti. Vediamo quindi le previsioni a Como e dintorni per il weekend e l'inizio della prossima settimana, fino appunto all'1 maggio, giorno della Festa dei Lavoratori.

Sabato 27 aprile

Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1749m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 28 aprile

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2227m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì 29 aprile

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2624m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 30 aprile

Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2835m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 1 maggio *

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 35mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2471m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

* La previsione per questa giornata, seppur volta verso un generale peggioramento del tempo, risulta piuttosto complicata. 3bmeteo per il momento non ritiene opportuno formulare una previsione oraria.