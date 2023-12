Lago di Como, il panorama mozzafiato dal Legnoncino

Molto probabilmente (anzi, quasi sicuramente) il Monte Legnoncino, 1.714m sul livello del mare, nell’Alto Lario, è la montagna più panoramica del nostro territorio. Dalla sua vetta, dove è posizionato un inconfondibile crocione, si ha una vista mozzafiato sul Lago di Como, sul vicino Monte Legnone, sulla Grigna settentrionale, sulle montagne della Valtellina e della Svizzera. Inoltre, è molto semplice da raggiungere. In questo articolo, grazie a Trekking Lecco, vi presentiamo il sentiero più facile per raggiungere la vetta del Monte Legnoncino, quello che parte dal Rifugio Roccoli Lorla in Valvarrone. Nel massiccio del Legnone è presente un piccolo glacionevato, un nevaio perenne a 2360m di altitudine chiamato Nevaio del Colombano. Ad Ovest del massiccio si eleva invece una cima secondaria, posta a occidente della vetta principale, che prende appunto il nome di Legnoncino

Il percorso

la partenza del sentiero per la nostra gita al Legnoncino è il Rifugio Roccoli Lorla (1.463m slm). Il percorso si svolge su una ex strada militare, utilizzata per la Prima Guerra Mondiale, quindi è una strada larga e con pendenze ridotte. Complessivamente è lunga 1,4 km, il dislivello da percorrere è di circa 250 metri e, a passo moderato, si impiegano circa 45 minuti per raggiungere la vetta. Il percorso è ottimamente segnalato ed è alla portata di tutti, mountain bike e passeggini da trekking compresi. Senza dubbio, questo è il sentiero più semplice per raggiungere la vetta del Legnoncino.

L’itinerario

Il punto di partenza della semplice escursione al Monte Legnoncino è il Rifugio Roccoli Lorla, raggiungibile in auto. Dal borgo di Tremenico, in Valvarrone, parte la strada tortuosa, lunga 6km, che porta al rifugio. Adiacente all’edificio, si trova un parcheggio abbastanza ampio, ma a pagamento. La tariffa è di 4 euro per l’intera giornata. Per raggiungere il Monte Legnoncino dal Rifugio Roccoli Lorla ci sono due itinerari: uno è la “via diretta”, che parte dal parcheggio ed è più breve, ma molto più ripido. L’altro è la “via normale”, molto più semplice e di livello turistico, ed è quello che presentiamo di seguito.