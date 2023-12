5 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni nel lungo fine settima di Natale

Primo fine settimana d'inverno con il meteo che promette per lo più giornate di sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo lungo weekend di Natale. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como da oggi a Santo Stefano.

1 . Andy White

Il percorso artistico di Andy White, sponda Nord dell'Irlanda, anche se da tempo emigrato in Australia, protagonista giovedì 21 dicembre da Nerolidio a Como, 14, continua a essere del tutto simile a quello segnato dai cosiddetti loser americani. Fin dai suoi primi album White, giramondo nato a Belfast, ha infatti saputo conquistare un discreto numero di appassionati che, anche in Italia, non lo hanno più abbandonato. Dischi come Rave On, esordio del 1986 ricco di canzoni di spessore, Reality Row e Vision Of You su tutte, hanno infatti permesso al cantautore irlandese di ritagliarsi uno spazio che i successivi dischi hanno solo fatto sempre più grande. Continua

2 . Natale a Como

Nella meravigliosa cornice del lago e delle montagne, fino al 7 gennaio 2024, Natale a Como aspetta cittadini e turisti con tante attrazioni, iniziative ed eventi per adulti e bambini: le casette del mercatino, l’albero di Natale illuminato e addobbato, la pista del ghiaccio, la giostra dei cavallini, le luci. Nelle 25 casette del mercatino di piazza Perretta potrai acquistare prodotti tipici e del territorio. Nelle 3 casette in piazza Grimoldi potrai conoscere più da vicino le realtà sportive, culturali e sociali della Città. Nei pressi del Duomo un grande albero di Natale decorato illuminerà la piazza. Continua 3 . Città dei Balocchi Fino al 7 gennaio 2024 Cernobbio ospiterà la 30° edizione de La Città dei Balocchi. Consorzio Como Turistica in occasione del trentennale della storica manifestazione natalizia ha presentato un progetto che riguarda la realizzazione di un programma coordinato di eventi dislocati sul territorio di Cernobbio in modo da rendere più viva la città e creare occasioni di incontro, di svago e di cultura per i cernobbiesi, i residenti dei comuni limitrofi e i turisti in arrivo dalla Lombardia o da altre regioni d’Italia. Continua 4 . Outer Space Un concerto particolarmente in tema con la Stagione di quest’anno. La Stagione Notte 2023/24 del Teatro Sociale di Como, infatti, si intitola GLEAM-X. Lo spazio sconosciuto: una stagione all’insegna della ricerca e della scoperta dello sconosciuto, del supe¬ramento di sé stessi per raggiungere sempre nuovi orizzonti inesplorati. Un cartellone ricco di appuntamenti volti a ricordare al pubblico l’innegabile rapporto che ci lega all’universo ogni volta che fruiamo dell’arte. In perfetta sintonia si colloca Outer Space, in programma venerdì 22 dicembre, alle ore 20.30. Continua 5 . Terragni e Sartoris “Se il razionalismo è una corrente architettonica storica conclusa, la razionalità in architettura è un concetto che chiama sempre alla riflessione. Il razionalismo italiano degli anni Trenta ha voluto coniugare le esigenze funzionali, costruttive ed economiche al bisogno spirituale di raggiungere uno stato di equilibrio attraverso l'organizzazione armoniosa delle forme geometriche. Quale sarà il carattere della razionalità in architettura nel tempo presente?” Salvatore Aprea. La mostra “Terragni e Sartoris a Como capitale del razionalismo italiano _ 1926/1943” sino al 31 dicembre 2023 all'ex chiesa di S. Pietro in Atrio, costituisce la seconda edizione del progetto MAARC EXHIBITIONS. Continua

Il Natale di avvicina e come consuetudine tra pochi giorni la città si animerà per ospitare i consueti villaggi e mercatini natalizi. Molte le attese novità a Milano e dintorni in programma. Di seguito tutte le novità e gli appuntamenti natalizi più attesi. Continua